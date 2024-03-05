كيف تحافظين على نضارة وجهك خلال شهر رمضان وأثناء الصيام

يرصد صدى البلد عدة طرق فعالة للحفاظ على نضارة الوجه خلال شهر رمضان وأثناء الصيام.

شرب كمية كافية من الماء: تأكدي من شرب كمية كافية من الماء خلال السحور والإفطار وأثناء الليل. يساعد الحفاظ على جسمك مرطبًا في الحفاظ على بشرتك منتعشة ومشرقة.

التغذية السليمة: احرصي على تناول وجبات غذائية متوازنة وصحية خلال وجبتي السحور والإفطار. تناول الفواكه والخضروات الطازجة والبروتينات الصحية والأطعمة الغنية بالألياف والفيتامينات والمعادن. هذا سيساعد في إبقاء بشرتك صحية ومشرقة.

الاعتناء بالتنظيف اليومي: قمي بتنظيف وجهك بلطف مرتين في اليوم، مرة في الصباح ومرة قبل النوم. استخدمي منتجات مناسبة لنوع بشرتك وتجنب استخدام المنظفات القاسية التي قد تجفف البشرة.

استخدام مرطب: بعد تنظيف الوجه، استخدمي مرطبًا مناسبًا لنوع بشرتك. يساعد استخدام المرطب في ترطيب البشرة ومنع جفافها وتشققها.

تجنب المكياج الثقيل: حاولي تجنب استخدام المكياج الثقيل والمنتجات الدهنية خلال النهار. استخدمي مستحضرات خفيفة ومناسبة لفصل الصيف وللبقاء منتعشة طوال اليوم.

الحفاظ على نوم جيد: حاولي الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلاً. النوم الجيد يساعد في استعادة وتجديد البشرة ويساهم في الحفاظ على نضارتها.

الحفاظ على الحماية من أشعة الشمس: عند الخروج في فترة النهار، استخدمي واقي الشمس بعامل حماية مناسب لحماية بشرتك من ضرر أشعة الشمس الضارة.