مزمن وليس له علاج.. مرض داليا مصطفى وأسباب إصابتها| تفاصيل

أثارت الفنانة داليا مصطفى جدلا كبيرا على السوشيال ميديا، وذلك بعد أن أعلنت عن إصابتها بمرض السكري، من خلال صفحتها الرسمية بموقع «إنستجرام».

ونشرت داليا فيديو عبر «إنستجرام» وكتبت: «أنا عندي سكر مش مكسوفة خالص، يمكن ربنا عمل كده علشان يحمينا كلنا من شيء أخطر وأكبر، والحمد الله على كل شيء، وفخورة بنفسي مهما كنت، سكر النوع الأول السكر، علاج للسكر».

- أسباب داء السكري :

1: العوامل الوراثية لها دور فعال فى الإصابة بمرض السكر، وذلك بإصابة أحد أفراد الأسرة بمرض السكر.

2: السمنة المفرطة وتراكم الدهون فى الجسم من أبرز أسباب الإصابة بمرض السكر، حيث إنه يسبب تغيرات وظيفية فى خلايا الجسم.

3: عدم ممارسة التمارين الرياضية، حيث إنها تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض وضبط مستوى السكر فى الجسم ومحاربة السمنة.

4: الإفراط فى تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون الضارة، خصوصا الوجبات السريعة.

5: تلف البنكرياس يسبب مشاكل صحية عديدة، ومنها مرض السكر.

6: الضغط النفسى والعصبى يزيد من فرص الإصابة بمرض السكر.