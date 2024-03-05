مصر تسيطر على «أفريقيا للسلاح» وتحصد 16 ميدالية في 48 ساعة| تفاصيل

قال الدكتور أيمن غنيم، المدير الإداري لمنتخب مصر للسلاح، إن بطولة الناشئين والشباب وتحت الـ15 عاما سيطرت مصر على على المستوي الإفريقي، وحصدت 16 ميدالية خلال 48 ساعة.

وأضاف الدكتور أيمن غنيم، المدير الإداري لمنتخب مصر للسلاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، إن عدد الميداليات زاد خلال يومين فى البطولة من 16 إلى 26 ميدالية بالمركز الأولي، ثم بالمركز الثاني تونس، والثالث السنغال، والرابع نيجيريا، موضحا أن الـ26 ميدالية منهم 7 ذهبية و6 فضة و13 برونزية.

وتابع الدكتور أيمن غنيم، المدير الإداري لمنتخب مصر للسلاح، أنه تم تحقيق الـ26 ميدالية فى ست منافسات، بسبب اللاعبين المميزين، ومثال على ذلك اللاعب المبارز محمد ياسين المصنف الأول عالميا على مستوي الشباب تحت سن الـ20 عاما، وعبد الرحمن طلبة فى سلاح الشيش.