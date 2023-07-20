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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر للسلاح يعلن استعداده لبطولة العالم بإيطاليا

منتخب مصر
منتخب مصر

اختتم المنتخب المصري استعداداته لبطولة العالم للمبارزة في الثلاثة أسلحة للرجال والسيدات، والتي تستضيفها مدينة ميلانو الإيطالية في الفترة من 22 حتى 31 يوليو الجاري.

واتجهت الفرق لمدينة ميلانو الإيطالية عقب ختام المعسكر الدولي الخاص بكل فريق، حيث دخل فريق سلاح الشيش معسكر في إيطاليا في الفترة من 25 يونيو الماضي حتى 11 يوليو الجاري ثم استكمل استعداداته بمعسكر في النمسا من ال 12 حتى 19 يوليو الجاري.

بينما دخل فريق سلاح السيف رجال معسكر بألمانيا في الفترة من 2 حتى 19 يوليو الجاري، وعلى صعيد سلاح سيف المبارزة رجال وسيدات دخل الفريق معسكر في إيطاليا في الفترة من 9 حتى 19 يوليو الجاري.

واستعد فريق سلاح الشيش سيدات للبطولة بإقامة معسكر مغلق بالقاهرة في الفترة من 12 حتى 18 يوليو الجاري، ويتجه الفريق لمدينة ميلانو يوم السبت المقبل.

وضمت قائمة منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة رجال كلا من:" أحمد السيد ومحمد السيد ومحمد ياسين ومحمود السيد"، بينما جاءت قائمة السيدات كالتالي:" ناردين إيهاب وآية شريف ولولوة سليمان وساره بيومي".

وجاءت قائمة سلاح الشيش رجال كالتالي:" علاء أبو القاسم ومحمد حمزة ومحمد حسن وعبدالرحمن طلبه"، وضمت قائمة السيدات:" يارا الشرقاوي ونورا منير ونهى هاني وملك حمزة".

وأخيرًا ضمت قائمة سلاح السيف رجال كل من:" زياد السيسي ومحمد عامر وأدهم معتز ومدحت معتز"، وعلى صعيد السيدات ضمت قائمة منتخب مصر "ندى حافظ".

ويترأس البعثة كل من نائب أول رئيس الاتحاد المصري للسلاح طارق الحسيني وعضو مجلس إدارة الاتحاد ميرفت حسنين، كما يرافق البعثة كل من أيمن غنيم مدير إداري المنتخب ومحمد الجمال أخصائي الاحمال ومحمد الششتاوي طبيب الفريق واسلام سعيد مندوب البنك الأهلي.

كما يتواجد رئيس الاتحاد المصري للسلاح عبدالمنعم الحسيني بصفته نائب الاتحاد الدولي.

ويشرف على فريق سلاح الشيش فاليرو اسبرومتني وماهر حمزة، بينما يشرف على فريق سلاح سيف المبارزة المدير الفني سيد سامي وسامح مجدي، وعلى فريق سلاح السيف فينسين وجمال عبداللطيف.

المنتخب المصري بطولة العالم سلاح الشيش ر لسلاح سيف

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