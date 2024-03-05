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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. إرشادات للحفاظ على الإطارات... أسعار كيا سورينتو العائلية بعد تراجع الأوفر برايس

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

عجلات السيارة تعمل على زيادة قوة وأداء السيارة بجانب تمسكها على الطريق، وبالتالي يجب الاهتمام بالعجلات والعمل على صيانتها باستمرار لضمان الحصول علي أفضل أداء، بالإضافة إلي أن العجلات لها دور هام في تأمين سلامة السائق والركاب .

يقدم الصانع الصيني بالسوق المصرية للسيارات العديد من الطرازات الجديدة التي يرغب المصريون في اقتنائها، خصوصا بعدما انخفضت أسعار السيارات الجديدة، وبالتالي يشهد سوق السيارات المصري حالياً حالة من الاستقرار بأسعار السيارات الجديدة، ما أعاد الروح لإنعاش سوق السيارات من جديد.

يضم سوق السيارات المصري عدد كبير من إصدارات السيارات الحديثة موديل 2024 ، وتوافره تلك السيارات بعد انخفاض أسعار السيارات الجديدة بسبب استقرار سعر صرف الدولار ، ومن ضمن تلك السيارات مينى كانترى مان موديل 2024 ، وتنتمي كانترى مان  لفئة السيارات الهاتشباك الرياضية .

سوق السيارات المصري يشهد انخفاضا بأسعار السيارات الجديدة موديل 2023 ، وذلك بعدما استقر سعر صرف الدولار ، وذلك أدي لـ حدوث تراجع كبير بأسعار السيارات الجديدة التي تعرض بالأسواق والتي كان يوضع علي سعرها الرسمي سعر إضافي " أوفر برايس " .

يضم سوق السيارات المصري للمستعمل باقة مميزة من السيارات التي تم توافرها بعد تراجع أسعار السيارات الجديدة .

 

 

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