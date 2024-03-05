عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول العرقسوس

العرقسوس
العرقسوس

يعد العرقسوس من المشروبات الرمضانيه المنتشرة في مصر وبعض البلاد العربية ولكن لا يقبل على تناوله عدد كبير من الاشخاص بسبب عدم معرفتهم لفوائده إلى جانب عدم تقبل مذاقه. 

أرخص من القهوة.. بذور لها نفس شكل وطعم البن وفوائد موجودة في الأدوية

احترس حركة واحدة تجعل البطاطس فاسدة |نفعلها فى المنزل

قبل الشراء علامات تكشف البصل الفاسد |يسبب الأمراض

نوع خضار ب 4 جنيهات بس .. يقلل الوزن ويمنع السرطان

ووفقا لما جاء في موقع تايمز اوف انديا نعرض لكم أهم فوائد العرقسوس:

علاج قرحة المعدة

 فما لا يعرفه كثيرون أن العرقسوس يساهم في تكوين طبقة واقية على بطانة المعدة، مما يقلل من الالتهابات ويساعد في علاج قرحة المعدة.

يخفف العرقسوس من أعراض عسر الهضم مثل حرقة المعدة وعسر الهضم والانتفاخ.

 يُمكن استخدام العرقسوس كملين طبيعي لعلاج الإمساك.

 يعمل العرقسوس على تخفيف السعال وأعراض نزلات البرد.

يساعد مشروب العرقسوس في تقليل حدة أعراض الربو مثل ضيق التنفس والتهاب الشعب الهوائية.

العرقسوس مُضاد طبيعي للبكتيريا ويعمل على مكافحة البكتيريا في الفم، مما يُقلل من خطر الإصابة بتسوس الأسنان وأمراض اللثة.

استخدام العرقسوس كغسول للفم فعال في علاج التهاب اللثة.

يعمل مشروب العرقسوس على تقليل الالتهابات في الجسم.

يعمل مشروب العرقسوس على حماية الجسم من أضرار الجذور الحرة.

يعد مشروب العرقسوس من المواد الطبيعية القوية في تحسين صحة الجهاز المناعي.

العرقسوس أعراض نزلات البرد أعراض عسر الهضم اعراض الربو الجهاز المناعي التهاب اللثة صحة الجهاز المناعي ضيق التنفس علاج التهاب اللثة علاج الامساك فوائد العرقسوس مشروب العرقسوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالف التوقعات.. مفاجأة مدوية في سعر الذهب عيار 21 اليوم

تليفونك مش مهنج.. توقف عمل فيسبوك في مصر لهذا السبب

نصيحة عاجلة من خبراء أمن المعلومات بعد تعرض فيسبوك لعطل مفاجئ

مفاجآت صادمة في عطل فيسبوك وإنستجرام.. 30% لن يستطيعوا استعادة الحسابات

خدمات فودافون رجعت .. وتعويض العملاء خلال 24 ساعة

تحول مفاجيء .. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

أحمد حسن يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

نهائي كأس مصر| شيكابالا يوجه رسالة لفريقه بسبب إمام عاشور.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

افتكرتها مراتي.. ردود أفعال غريبة بعد عطل فيسبوك

بعد تعطل فيسبوك وإنستجرام.. هذا ما حدث لمتابعي السوشيال ميديا؟

لن تتوقعه.. نوع من مكونات الياميش يعالج 8 مشكلات صحية خطيرة

عشان رمضان.. نظام غذائي لمرضى الضغط المنخفض

ماذا يحدث لو تناولت الجزر يوميا.. تفاصيل مدهشة

هؤلاء ممنوعون من التمر هندي في رمضان

5 طرق طبيعية لعلاج آلام الأسنان .. تعرف عليها

مشروب شائع يسبب حصوات الكلى والسرطان

ترشيحاتنا

في تنس الطاولة.. هنا جودة تحقق أول ذهبية لمصر بدورة الألعاب الأفريقية

بـ12.5 جنيه.. التموين تسمح بصرف السكر على البطاقات حتى 6 كيلو

متحدث الرئاسة: العلاقات بين مصر والبحرين مميزة

ارتفاع عدد شهداء الصحفيين في غزة إلى 133 شخصًا

أول صلاة تجب على المرأة بعد طهرها من الحيض .. تعرف عليها

تفاصيل الانهيار الكبير لخدمات ميتا.. استقرار مبدئي والشركة تعتذر وإيلون ماسك يسخر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول العرقسوس

حاجة واحدة هتصلح الجسم والبشرة والشعر.. اكتشفها

بشرى للمواطنين.. تراجع أسعار الزيت والسمن بالأسواق

فى ندوة "صدى البلد" .. محمد رحيم يتراجع عن قرار الإعتزال لهذا السبب |فيديو

فيديو

بمقدم 28 ألف جنيه.. طرح شقق بالتقسيط على 30 سنة

ملامح تطوير نظام الثانوية العامة الجديد.. فيديو

إجازة للطلاب في شهر رمضان

مسلسلات رمضان 2024| أحمد العوضي يروج للأغنية الرسمية لمسلسل "حق عرب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ