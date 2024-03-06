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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تفادياً للغرامة .. مخالفات يجب تجنبها على الطرق السريعة

تفادياً للغرامة ..
تفادياً للغرامة .. مخالفات يجب تجنبها علي الطرق السريعة

أعلنت وزارة الداخلية من خلال الإدارة العامة للمرور عن إقامة حملات مرورية من أجل تحقيق الانضباط، وتطبيق قانون المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وتغريمهم في حالة المخالفة .

تفادياً للغرامة .. مخالفات يجب تجنبها علي الطرق السريعة

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ومن خلال الحملات المرورية التي تم اقامتها تم ضبط الكثير من المخلفات علي الطرق من ضمنها :

تفادياً للغرامة .. مخالفات يجب تجنبها علي الطرق السريعة

1- مخالفات السير بدون تراخيص .

2- مخالفات تجاوز السرعة المقررة .

3- مخالفات توقف عشوائي .

4- مخالفات للتحدث عبر الهاتف المحمول أثناء القيادة .

تفادياً للغرامة .. مخالفات يجب تجنبها علي الطرق السريعة

والجدير بالذكر انه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد سائقي السيارات المخالفين لقانون المرور، ويأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري .

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