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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انتهاكات الاحتلال مستمرة.. مدير مستشفى كمال عدوان بغزة يعلن خروجها عن الخدمة

صدى البلد

أعلن مدير مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة، خروج المستشفى عن الخدمة بسبب عدم توافر الوقود وشح المستلزمات والطعام، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

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وقال مدير مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة:" فقدنا حياة طفلين بسبب عدم توافر الكهرباء ونتوقع فقدان المزيد من المرضى المنومين في المستشفى الوحيد القادر على تقديم الخدمة الطبية في شمال قطاع غزة".

 

وأضاف مدير مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة:" طالبنا بإمداد مناطق الشمال بالوقود بعد وفاة أطفال نتيجة الأوضاع في شمال القطاع".

 

وتابع مدير مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة:" جيش الاحتلال اقتحم مستشفياتنا في غزة وتعمد إتلاف الأجهزة ليعقد الوضع الصحي أكثر ونفتقد أدوية التخدير ومستلزمات طبية كثيرة مهمة ".

 

وأكمل مدير مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة:" الاحتلال هدم مباني المستشفى الإدارية واقتحم كل الأقسام وفقدنا حوالي 12 مريضا بسبب عدم تشغيل غرف العمليات".

 

وتابع مدير مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة:" نقلنا حالات استهداف دوار النابلسي بوسائل بدائية ما زاد من عدد الشهداء ومعاناة المصابين".

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