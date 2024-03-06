سرايا القدس تعلن استهداف ناقلة جند إسرائيلية في حي الزيتون بـ غزة

أعلنت سرايا القدس الزراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، أنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية من نوع "نمير" بقذيفة الـ تاندوم في شارع 10 جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس، عن نجاحها في قصف موقع كيسوفيم الإسرائيلي برشقة من صواريخ 107.

وأضافت سرايا القدس عبر قناتها على تليجرام، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، بالأسلحة المناسبة.

وقالت سرايا القدس إن مقاتليها استهدفوا أيضا دبابة ميركافا وجرافة D9 إسرائيليتين بقذائف التاندوم والـ (RPG) في محور التقدم غرب مدينة خان يونس.