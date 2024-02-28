سرايا القدس تعرض مشاهد من استهداف تجمعات القوات الإسرائيلية بالهاون

عرضت سرايا القدس الزراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، مشاهد من استهداف ألوية تجمعات جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المقبرة الشرقية شرق جباليا، بالتعاون مع ألوية صلاح الدين بقذائف الهاون.

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وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس، أنه بعد عودة مجاهدين الحركة من مناطق الاشتباك في محاور التقدم بـ خان يونس، أكدوا تنفيذهم عدد من المهام ضد القوات الإسرائيلية.

وقالت سرايا القدس عبر قناتها على تليجرام، إن مجاهدوها قصفوا بقذائف الهاون النظامي تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس.

وأضافت أنهم خاضوا أيضا اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة مع جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المشروع غرب خان يونس.