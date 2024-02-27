أمطار الهاون.. سرايا القدس تستهف مجموعات القوات الإسرائيلية في خان يونس

أعلنت سرايا القدس الزراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، أنه بعد عودة مجاهدين الحركة من مناطق الاشتباك في محاور التقدم بـ خان يونس، أكدوا تنفيذهم عدد من المهام ضد القوات الإسرائيلية.

وقالت سرايا القدس عبر قناتها على تليجرام، إن مجاهدوها قصفوا بقذائف الهاون النظامي تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس.

وأضافت أنهم خاضوا أيضا اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة مع جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المشروع غرب خان يونس.

وتابعت سرايا القدس: "كما تم قصف تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي محيط مسجد علي جنوب غرب حي الزيتون بمدينة غزة، بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار الـ 60".