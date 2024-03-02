عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سرايا القدس : أسقطنا مسيرة من نوع هيرمس 900 بصاروخ مضاد للطائرات

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت  سرايا القدس اسقاط مسيرة من نوع هيرمس 900 بصاروخ مضاد للطائرات في بيت لاهيا بالاشتراك مع كتائب المجاهدين.

وكانت كتائب شهداء الأقصى في وقت سابق استهدفت جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "R.P.G" في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وقصفت  سرايا القدس تجمعات لآليات وجنود الاحتلال في حي الزيتون بعدد من قذائف الهاون.

فيما استهدفت كتائب المجاهدين تجمعا لآليات وجنود الاحتلال في جنوب حي الزيتون بصواريخ قصيرة المدى وحققنا إصابة مباشرة.

وكانت كتائب القسام  بالاشتراك مع كتائب المجاهدين في وقت سابق استهدفت تجمعاً لقوات الاحتلال جنوب حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون.

وقصفت طائرات الاحتلال مناطق مختلفة في شمال قطاع غزة
وكذا مخيم جباليا وبيت حانون في شمال قطاع غزة

فيما تمكنت كتائب القسام  من قنص جندي صهيوني في حي الأمل غرب مدينة خان بونس

كما تم  استهداف  دبابة صهيونية من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" في حي الزيتون بمدينة غزة

وقصفت سرايا القدس  "مفلسيم" و"نيرعام" في غلاف غزة بصلية صاروخية

كما هز انفجار عنيف  مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

فيما اعتقلت قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين من بلدة سنجل شمال شرق رام الله بينهم طفلان

ونشبت اشتباكات ضارية بين المقاومين وجيش الاحتلال في حي الزيتون في مدينة غزة

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

تراجع كبير|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

انخفاض كبير لأول مرة|ضربة جديدة للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسمياً الآن

ربنا ينتقم منهم.. مصطفى كامل يبكي على الهواء بسبب مأساة حلمي بكر

بعد وصول دولارات رأس الحكمة .. الوزراء ينشر أسعار الأخضر والذهب

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

زوجته رافضة.. شقيق حلمي بكر يصرخ على الهواء بسبب تصريح الدفن

ترشيحاتنا

رويترز: نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الإيرانية الأدنى منذ السبعينات

شاهد.. استشهاد الرضيعة هبة زيادة في غزة بسبب حصار الاحتلال

لأول مرة منذ بداية العدوان.. تفاصيل مثيرة في استهداف سيارة بمحيط الناقورة

هل يجوز الصيام في العشر الأواخر من شهر شعبان؟.. الإفتاء: في 4 حالات

فلوس رأس الحكمة لم تُنهِ انقطاع الكهرباء.. متحدث الحكومة يُفسر

تتجاوز الـ 100 .. كم عدد الأهرامات المصرية؟.. الإجابة ستذهلك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل رمضان| طريقة تجهيز دبابيس دجاج متبلة

أسما شريف منير تشعل السوشيال ميديا بهذه الإطلالة| شاهد

فتاة مصرية تثير ضجة في المغرب وتتصدر التريند.. ما القصة ؟

فستان مكشوف.. هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بأحدث جلسة تصوير

فيديو

عبد الله السعيد يثير الجدل بين جمهور الزمالك.. ما السبب؟

ماذا قال الموسيقار حلمي بكر قبل وفاته بساعات؟

رسميا.. بدء تطبيق زيادة الإيجار القديم (اعرف التفاصيل)

رسالتها الأخيرة مؤثرة.. ماذا حدث مع طالبة العريش قبل وفاتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ