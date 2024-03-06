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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

اطلب براحتك حتى 6 كيلو| بشرى من التموين بشأن أسعار وكميات السكر قبل رمضان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تزايدت عمليات البحث عن أسعار السلع الغذائية والتي في مقدمتها اسعار السكر، حيث يتسارع المواطنين على شراء السلع الغذائية الأساسية حاليًا استعدادًا لـ شهر رمضان المبارك، لذلك فقد أصدرت وزارة التموين عدة قرارات بهذا الخصوص.

كيلو السكر بسعر 12.6 جنيه

وفي هذا الصدد، قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم صرف السكر المدعم على بطاقات التموين بمعدل كيلو لكل فرد مقيَّد بالبطاقة، بسعر 12.6 جنيه، ويتم الصرف حتى 6 كجم سكر مدعم للبطاقة الواحدة، وفقًا للعدد المتاح، وصرف كميات إضافية من السكر أيضًا على البطاقات بسعر 27 جنيهًا للكيلو الحر، بمعدل كجم لكل بطاقة؛ تتضمن 3 أفراد فأقل، وعدد 2 كجم سكر إضافي للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد فأكثر.

وأضاف المصيلحي: "قريبًا مش هنسمع مشكلة في السكر"، مع إنتاج مصانع السكر من البنجر، بجانب إنتاج السكر أيضًا من القصب.

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وافتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عبر الفيديو كونفرانس، عدد 16 مكتبًا من شبكة مكاتب السجل التجاري النموذجي في العديد من المناطق بالمحافظات المختلفة "الجيزة، منوف بمحافظة المنوفية، وحدة مستخرجات الغربية، كفر الدوار، العاشر من رمضان، 15 مايو، المنيا، إبشواي، طامية الصف، رأس غارب، السنبلاوين، أبو تيج، المنزلة، رشيد، دسوق".

ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، فضلاً عن تسريع وتيرة التحول الرقمي وتيسير حصول المنشآت ومنتسبيها على خدمات متميزة في إطار خطة الوزارة لميكنة الخدمات التموينية والتجارية.

 أسعار السلع الأساسية اليوم 

وسوف يتم صرف السكر المدعم على بطاقات التموين بوزن كيلو لكل فرد مقيد اسمه على البطاقة التموينية بسعر 12.6 جنيهًا، ويتم الصرف حتى 6 كيلو سكر مدعم للبطاقة الواحدة وفقا للعدد المتوفر، بالإضافة إلى صرف كميات إضافية من السكر أيضا على البطاقات بسعر 27 جنيها للكيلو الحر، بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن ثلاثة أفراد فأقل، و2 كيلو سكر إضافى للبطاقة التي تشمل 4 افراد فأكثر.

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والجدير بالذكر أن مصر تنتج سنويًّا 2.8 مليون طن سكر، منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر، ومليون طن من قصب السكر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن في وقت سابق، اعتبار 7 سلع استراتيجية هي: السكر والأرز والزيت واللبن والجبن والفول والمكرونة، وتقرّر كتابة السعر على عبواتها ومراجعة ذلك شهريًا، لمدة 8 أشهر، بدءًا من تاريخ تطبيق القرار.

وسوف نرصد لكم أسعار السلع الأساسية اليوم الأربعاء، 6 مارس 2024، والتي جاءت كالتالي:

- سجّل الأرز المعبأ اليوم 6 مارس 2024: 35.47 جنيه للكيلو.

- سجّل الفول المعبأ اليوم 6 مارس 2024: 61.09 جنيه للكيلو.

- سجل الدقيق المعبأ اليوم 6 مارس 2024: 29.38 جنيه للكيلو.

- سجّل زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة) اليوم 6 مارس 2024: 99.99 جنيه/ للتر.

- سجّل السكر المعبأ اليوم 6 مارس 2024: 42.84 جنيه/ للكيلو.

- سجّلت المكرونة المعبأة اليوم 6 مارس 2024: 31.82 جنيه/ للكيلو.

- سجّل العدس المعبأ (صحيح) اليوم 6 مارس 2024: 75.12 جنيه/ للكيلو.

- سجّل زيت الذرة اليوم 6 مارس 2024: 125.9 جنيه/ للتر.

- سجّل البيض البلدى اليوم 6 مارس 2024: 6 جنيه/ للبيضة.

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