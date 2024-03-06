كيا تاسمان 2025 البيك أب الجديدة | فيديو

كشفت شركة كيا الكوريه عن طرازها الجديد كيا تاسمان موديل 2025 في فيديو تشويقي ، وتنتمي تاسمان لفئة السيارات البيك أب ، ويبدأ الفيديو برجل يقرأ مقالاً في إحدى الصحف، ويظهر عنوانها " كيا أوتي تعيين خصيصاً لأستراليا" على الصحيفة.
ستعمل سيارة تاسمان بقوة الدع الرباعي للعجلات ، وذلك يعطي سيارة كيا الجديدة قدرات رائعة على الطرق الوعرة، وتظهر تاسمان بتصميم خارجي أنيق ومتين .
كيا تاسمان البيك آب تحتوي علي هيكل من الإطار، وسيتم أطلاقها اولاً في أستراليا في عام 2025 المقبل، وستتوافر تاسمان بنسختين الأولي ستعمل بقوة الدفع الخلفي والثانية ستعمل بقوة الدفع الكلي .
ستحصل سيارة كيا تاسمان البيك آب علي قوتها من محرك 6 سلندر سعه 3800 سي سي ، وستظهر منها نسخة بمحرك 6 سلندر تيربو لمنافسة سيارة رينجر رابتور.
كيا تاسمان البيك أب تستعير إشارات التصميم من تيلورايد، وستحصل على بعض لمسات التصميم الداخلي من الميني فان كرنفال.