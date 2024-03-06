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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا تاسمان 2025 البيك أب الجديدة | فيديو

كيا تاسمان 2025
كيا تاسمان 2025 البيك اب الجديدة

كشفت شركة كيا الكوريه عن طرازها  الجديد كيا تاسمان موديل 2025 في فيديو تشويقي ، وتنتمي تاسمان  لفئة السيارات البيك أب ، ويبدأ الفيديو برجل يقرأ مقالاً في إحدى الصحف، ويظهر عنوانها " كيا أوتي تعيين خصيصاً لأستراليا" على الصحيفة.

 كيا تاسمان 2025 البيك اب الجديدة 

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ستعمل سيارة تاسمان بقوة الدع الرباعي للعجلات ، وذلك يعطي سيارة كيا الجديدة قدرات رائعة على الطرق الوعرة، وتظهر تاسمان بتصميم خارجي أنيق ومتين .

 كيا تاسمان 2025 البيك اب الجديدة 

كيا تاسمان البيك آب تحتوي علي هيكل من الإطار، وسيتم أطلاقها اولاً في أستراليا في عام 2025 المقبل، وستتوافر  تاسمان  بنسختين الأولي ستعمل بقوة الدفع الخلفي والثانية ستعمل بقوة الدفع الكلي .

 كيا تاسمان 2025 البيك اب الجديدة 

ستحصل سيارة كيا تاسمان البيك آب علي قوتها من محرك 6 سلندر سعه 3800 سي سي ، وستظهر منها نسخة بمحرك 6 سلندر تيربو لمنافسة سيارة رينجر رابتور.

 كيا تاسمان 2025 البيك اب الجديدة 

كيا تاسمان البيك أب تستعير إشارات التصميم من تيلورايد، وستحصل على بعض لمسات التصميم الداخلي من الميني فان كرنفال.

الميني فان كرنفال تيلورايد رينجر رابتور تاسمان كيا تاسمان كيا تاسمان البيك آب كيا تاسمان موديل 2025

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