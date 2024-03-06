كيا تاسمان 2025 البيك أب الجديدة | فيديو

كشفت شركة كيا الكوريه عن طرازها الجديد كيا تاسمان موديل 2025 في فيديو تشويقي ، وتنتمي تاسمان لفئة السيارات البيك أب ، ويبدأ الفيديو برجل يقرأ مقالاً في إحدى الصحف، ويظهر عنوانها " كيا أوتي تعيين خصيصاً لأستراليا" على الصحيفة.

كيا تاسمان 2025 البيك اب الجديدة

ستعمل سيارة تاسمان بقوة الدع الرباعي للعجلات ، وذلك يعطي سيارة كيا الجديدة قدرات رائعة على الطرق الوعرة، وتظهر تاسمان بتصميم خارجي أنيق ومتين .

كيا تاسمان 2025 البيك اب الجديدة

كيا تاسمان البيك آب تحتوي علي هيكل من الإطار، وسيتم أطلاقها اولاً في أستراليا في عام 2025 المقبل، وستتوافر تاسمان بنسختين الأولي ستعمل بقوة الدفع الخلفي والثانية ستعمل بقوة الدفع الكلي .

كيا تاسمان 2025 البيك اب الجديدة

ستحصل سيارة كيا تاسمان البيك آب علي قوتها من محرك 6 سلندر سعه 3800 سي سي ، وستظهر منها نسخة بمحرك 6 سلندر تيربو لمنافسة سيارة رينجر رابتور.

كيا تاسمان 2025 البيك اب الجديدة

كيا تاسمان البيك أب تستعير إشارات التصميم من تيلورايد، وستحصل على بعض لمسات التصميم الداخلي من الميني فان كرنفال.