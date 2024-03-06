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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انعدمت الرحمة.. التفاصيل الكاملة لإعدام استورجي بتهمة التعـ.دي على طـ.فلة بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الصراخ ملأ الأفق، لكن المكان بعيد، لم يسمعه أحد، كلمات قصيرة تحكي قصة حزينه، عايشتها أسرة من الإسكندرية، حيث تحول الحلم الطفولة لابنتهم الصغيرة، 8 سنوات، إلى كابوس مر بعد اعتداء ستورجي على الطفلة عقب اختطافها واقتيادها لمكان مغلق بمنطقة المنشية وسط الإسكندرية. 

 

وبدأت أحداث القضية المقيدة، برقم 95 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنشية ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار ضباط قسم شرطة المنشية يفيد ببلاغ ، من والده المجني عليها بقيام المتهم بخطف نجلتها ،بدائرة القسم.

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تبين من التحقيقات ، إلى قيام المتهم "م.ح.ع" استورجي وصاحب سايبر بخطف الطفلة المجني عليها " ه.م.ح" 8 سنوات بالتحايل ،بأن استدرجها إلى المحل خاصته سايبر بزعم تمكينها من اللعب بأجهزة الحاسب الآلي والدراجة الهوائية مستغلا صغر سنها، مباعدا بينها وبين ذويها ، واستدرجها للدور العلوي وتعدي عليها ، وتحرر محضر بالواقعة.

 

وتولت النيابة التحقيق التي توصلت إلى صحة الواقعة وكذلك التحفظ علي كاميرات المراقبة بمحل الواقعة.

 

وقررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي قضت برئاسة المستشار عبد الله خطاب رئيس المحكمة ، وبعضوية كل المستشار خالد عبد السلام والمستشار الدكتور إيهاب السعدني ، وسكرتير المحكمة مينا منصور،  بإحالة أوراق المتهم " م.ح.ع" إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي، فيما نسب للمتهم من قيامة بخطف المجني عليها " ه.م.ح" بالتحايل وتعدي عليها، وحدد دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم.

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