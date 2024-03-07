بعد التعويم.. أرخص ساعات سمارت في مصر: خيارات تناسب الجميع

تُعدّ الساعات الذكية من الأدوات التكنولوجية التي تكتسب شعبية كبيرة في مصر، ولكن قد يجد البعض صعوبة في إيجاد ساعة ذكية بسعر مناسب.

في هذا التقرير، نقدم لكم بعض أرخص الساعات الذكية المتوفرة في مصر:

1. Huawei Watch Fit:

• مميزات:

• شاشة AMOLED بحجم 1.64 بوصة

• مقاومة للماء حتى 50 متر

• 96 وضعًا رياضيًا

• بطارية تدوم حتى 10 أيام

• متابعة معدل ضربات القلب ومستوى الأكسجين في الدم

2. Xiaomi Mi Band 6:

• السعر: 799 جنيه مصري

• مميزات:

• شاشة AMOLED بحجم 1.56 بوصة

• مقاومة للماء حتى 50 متر

• 30 وضعًا رياضيًا

• بطارية تدوم حتى 14 يومًا

• متابعة معدل ضربات القلب ومستوى الأكسجين في الدم

3. Realme Watch 2:

• السعر: 1,299 جنيه مصري

• مميزات:

• شاشة LCD بحجم 1.4 بوصة

• مقاومة للماء حتى 50 متر

• 90 وضعًا رياضيًا

• بطارية تدوم حتى 12 يومًا

• متابعة معدل ضربات القلب ومستوى الأكسجين في الدم

4. Samsung Galaxy Fit 2:

• السعر: 1,499 جنيه مصري

• مميزات:

• شاشة AMOLED بحجم 1.1 بوصة

• مقاومة للماء حتى 50 متر

• 95 وضعًا رياضيًا

• بطارية تدوم حتى 21 يومًا

• متابعة معدل ضربات القلب ومستوى الأكسجين في الدم

5. Honor Band 6:

• السعر: 999 جنيه مصري

• مميزات:

• شاشة AMOLED بحجم 1.47 بوصة

• مقاومة للماء حتى 50 متر

• 96 وضعًا رياضيًا

• بطارية تدوم حتى 14 يومًا

• متابعة معدل ضربات القلب ومستوى الأكسجين في الدم

نصائح لاختيار ساعة ذكية:

• حدد ميزانيتك.

• حدد احتياجاتك من الساعة (مثل متابعة اللياقة البدنية، ومراقبة الصحة، وتلقي الإشعارات).

• قارن بين المواصفات المختلفة للساعات المتاحة.

• اقرأ تقييمات المستخدمين للتعرف على تجاربهم مع الساعات المختلفة.

مع هذه المعلومات، يمكنك اختيار أرخص ساعة ذكية في مصر تلبي احتياجاتك وميزانيتك.

ملاحظة: قد تختلف الأسعار حسب المتجر والبائع.