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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| تفاديا للغرامة.. مخالفات يجب تجنبها على الطرق السريعة.. سعر نيسان سنترا 2024 الجديدة

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يحتوي سوق السيارات المصري علي باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك الإصدارات بعد تراجع أسعار الأوفر برايس علي أسعار السيارات الجديدة ، مما جعل هناك اقبال من المواطنين علي شراء السيارات الجديدة لما تحمله من تكنولوجيات متطورة .

يمتلئ سوق السيارات المصري بعدد كبير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، ومن ضمن هذه السيارات الطرازات التي تنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، حيث يقبل المواطنين علي السيارات العائلية لما يتوافر بها من مميزات ومساحتها الرحبة ، بالإضافة الي ان تلك السيارات تم تواجدها بعد بمصر بعد انخفاض أسعار السيارات الجديدة بشكل كبير .

تقدم شركة بي إم دبليو البافارية الكثير من طرازات السيارات بالسوق المصري من أجل اتاحتها امام المواطنين ، وذلك بعدما انخفضت أسعار السيارات الجديدة بسبب استقرار سعر صرف الدولار ، وذلك ادي الي اقبال المواطنين علي شراء السيارات الجديدة من أجل ما يتوافر بها من مميزات من ضمنهم سيارة بي ام دبليو X6 M  موديل 2024 ، وتنتمي  X6 M   لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أعلنت وزارة الداخلية من خلال الإدارة العامة للمرور عن إقامة حملات مرورية من أجل تحقيق الانضباط، وتطبيق قانون المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وتغريمهم في حالة المخالفة .

ينتشر بسوق السيارات الجديدة المصري عدد غير محدود من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وجاءه تلك الطرازات بمصر بعد انخفاض أسعار الأوفر برايس علي الأسعار الرسمية للسيارات ، بالإضافة الي ان استقرار سعر صرف الدولار هو ما ساعد علي انخفاض أسعار السيارات الجديدة واتاحتها امام المواطنين للشراء .

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