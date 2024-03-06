ينتشر بسوق السيارات الجديدة المصري عدد غير محدود من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وجاءه تلك الطرازات بمصر بعد انخفاض أسعار الأوفر برايس علي الأسعار الرسمية للسيارات ، بالإضافة الي ان استقرار سعر صرف الدولار هو ما ساعد علي انخفاض أسعار السيارات الجديدة واتاحتها امام المواطنين للشراء .

تراجعت 300 ألف جنيه ..سعر نيسان سنترا 2024 الجديدة

- أبعاد نيسان سنترا الجديدة :

تراجعت 300 ألف جنيه ..سعر نيسان سنترا 2024 الجديدة

تأتي سيارة نيسان سنترا موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4615 مم، وعرض 1760 مم، وارتفاع 1495 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2700 مم .

- محرك نيسان سنترا السيدان :

تراجعت 300 ألف جنيه ..سعر نيسان سنترا 2024 الجديدة

عزم دوران نيسان سنترا السيدان موديل 2024 يصل الي 154 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 52 لتر ، وتصل لسرعة 100 كم/ٍاعة من وضع السكون في 10.9 ثانية، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 118 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

- مواصفات نيسان سنترا موديل 2024 :

تراجعت 300 ألف جنيه ..سعر نيسان سنترا 2024 الجديدة

تعرض سيارة نيسان سنترا الجديدة بالعديد من المميزات الجديدة منها، أنظمة ABS ، و EBD ، و نظام لـ دعم الفرامل BA ، ووسائد هوائية ، وتكييف، وفتحات تهوية خلفية، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات ، و منفذ AUX ، و مصابيح LED خلفية ، وجنوط حديدية مقاس 16 بوصة، وإضاءة نهارية LED ، وبلوتوث ، ومفتاح ذكي ، وتطعيمات من الكروم للعدادات، وجنوط رياضية، وشاشة وسطية مقاس 7 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وكاميرا خلفية.

- أسعار نيسان سنترا موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس :

تراجعت 300 ألف جنيه ..سعر نيسان سنترا 2024 الجديدة

تراجعت أسعار سيارات نيسان سنترا السيدان موديل 2024 بقيمة تصل الي 300 ألف جنيه، وبالتالي سنترا موديل 2024 تباع الفئة الأولي منها بسعر مليون و 50 ألف جنيه، والفئة الثانية يصل سعرها الجديد الي مليون و 120 ألف جنيه .