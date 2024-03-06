تراجعت 300 ألف جنيه .. سعر نيسان سنترا 2024 الجديدة

ينتشر بسوق السيارات الجديدة المصري عدد غير محدود من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وجاءه تلك الطرازات بمصر بعد انخفاض أسعار الأوفر برايس علي الأسعار الرسمية للسيارات ، بالإضافة الي ان استقرار سعر صرف الدولار هو ما ساعد علي انخفاض أسعار السيارات الجديدة واتاحتها امام المواطنين للشراء .
- أبعاد نيسان سنترا الجديدة :
تأتي سيارة نيسان سنترا موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4615 مم، وعرض 1760 مم، وارتفاع 1495 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2700 مم .
- محرك نيسان سنترا السيدان :
عزم دوران نيسان سنترا السيدان موديل 2024 يصل الي 154 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 52 لتر ، وتصل لسرعة 100 كم/ٍاعة من وضع السكون في 10.9 ثانية، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 118 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .
- مواصفات نيسان سنترا موديل 2024 :
تعرض سيارة نيسان سنترا الجديدة بالعديد من المميزات الجديدة منها، أنظمة ABS ، و EBD ، و نظام لـ دعم الفرامل BA ، ووسائد هوائية ، وتكييف، وفتحات تهوية خلفية، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات ، و منفذ AUX ، و مصابيح LED خلفية ، وجنوط حديدية مقاس 16 بوصة، وإضاءة نهارية LED ، وبلوتوث ، ومفتاح ذكي ، وتطعيمات من الكروم للعدادات، وجنوط رياضية، وشاشة وسطية مقاس 7 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وكاميرا خلفية.
- أسعار نيسان سنترا موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس :
تراجعت أسعار سيارات نيسان سنترا السيدان موديل 2024 بقيمة تصل الي 300 ألف جنيه، وبالتالي سنترا موديل 2024 تباع الفئة الأولي منها بسعر مليون و 50 ألف جنيه، والفئة الثانية يصل سعرها الجديد الي مليون و 120 ألف جنيه .