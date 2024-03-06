عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تراجعت 300 ألف جنيه .. سعر نيسان سنترا 2024 الجديدة

تراجعت 300 ألف جنيه
تراجعت 300 ألف جنيه ..سعر نيسان سنترا 2024 الجديدة

ينتشر بسوق السيارات الجديدة المصري عدد غير محدود من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وجاءه تلك الطرازات بمصر بعد انخفاض أسعار الأوفر برايس علي الأسعار الرسمية للسيارات ، بالإضافة الي ان استقرار سعر صرف الدولار هو ما ساعد علي انخفاض أسعار السيارات الجديدة واتاحتها امام المواطنين للشراء .

تراجعت 300 ألف جنيه ..سعر نيسان سنترا 2024 الجديدة

BMW تستدعي 8 سيارات X5 وX7 بسبب احتمالية انفجار الوسائد الهوائية

سيارات جديدة 2024 تراجعت أسعارها لـ 300 ألف جنيه

- أبعاد نيسان سنترا الجديدة :

تراجعت 300 ألف جنيه ..سعر نيسان سنترا 2024 الجديدة

تأتي سيارة نيسان سنترا موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4615 مم، وعرض 1760 مم، وارتفاع 1495 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2700 مم .

- محرك نيسان سنترا السيدان :

تراجعت 300 ألف جنيه ..سعر نيسان سنترا 2024 الجديدة

عزم دوران  نيسان سنترا السيدان موديل 2024 يصل الي 154 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 52 لتر ، وتصل لسرعة 100 كم/ٍاعة من وضع السكون في 10.9 ثانية، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 118 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

- مواصفات نيسان سنترا موديل 2024 :

تراجعت 300 ألف جنيه ..سعر نيسان سنترا 2024 الجديدة

تعرض سيارة نيسان سنترا الجديدة بالعديد من المميزات الجديدة منها،  أنظمة ABS ، و EBD ، و نظام لـ دعم الفرامل BA ، ووسائد هوائية ، وتكييف، وفتحات تهوية خلفية، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات ، و منفذ AUX ، و مصابيح LED خلفية ، وجنوط حديدية مقاس 16 بوصة، وإضاءة نهارية LED ، وبلوتوث ، ومفتاح ذكي ، وتطعيمات من الكروم للعدادات، وجنوط رياضية، وشاشة وسطية مقاس 7 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وكاميرا خلفية.

- أسعار نيسان سنترا موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس :

تراجعت 300 ألف جنيه ..سعر نيسان سنترا 2024 الجديدة

تراجعت أسعار سيارات نيسان سنترا السيدان موديل 2024 بقيمة تصل الي 300 ألف جنيه، وبالتالي سنترا موديل 2024 تباع الفئة الأولي منها بسعر مليون و 50 ألف جنيه، والفئة الثانية يصل سعرها الجديد الي مليون و 120 ألف جنيه . 

سوق السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2024 إصدارات السيارات اسعار الاوفر برايس انخفاض أسعار الأوفر برايس الأسعار الرسمية للسيارات نيسان سنترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي يقرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق 

تخطى الـ3000 جنيه.. تحرك مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

الحكومة تعلن أسعار الدولار والذهب والعملات الاجنبية

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بقفزة صادمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة سارة.. انخفاض 100 جنيه في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

تشكيل منتخب مصر| 11 مفاجأة جديدة من حسام حسن.. والإطاحة بـ 7 نجوم| أسماء

بـ12.5 جنيه.. التموين تسمح بصرف السكر على البطاقات حتى 6 كيلو

بسبب الولايات المتحدة.. انخفاض كبير في أسعار الذهب عالميا

موضوعات متعلقة

بعد انخفاض الأسعار.. سيارات شبابية 2024 بالسوق المحلي

سيارات جديدة 2024 تراجع سعرها 250 ألف جنيه.. صور

شاهد.. هيونداي أيونيك 5 الفيس ليفت

مواصفات وسعر أوبل جراند لاند الجديدة بالأسواق.. صور

سعر ام جى 5 موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس.. صور

إرشادات للحفاظ على عجلات السيارة| تفاصيل

سعر رينو تاليانت 2024 بالأوفر برايس الجديد

مينى كانترى مان 2024 الرياضية تظهر بتلك المواصفات

ترشيحاتنا

"الوزراء" يستعرض الاتجاهات الحديثة للإعلام الرقمي مع صعود تقنيات الذكاء الاصطناعي

هجوم إلكتروني ولا اختراق.. مصدر في «ميتا» يكشف سر تعطل فيسبوك وإنستجرام

شوبير يكشف حقيقة توقيع الأهلي مع النجم التونسي محمد بن رمضان

كأس مصر| بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعداداً للسفر إلى السعودية

بعد قرار رفع الفائدة.. شهادة جديدة من البنك الأهلي والعائد مفاجأة

أسباب رفع البنك المركزي سعر الفائدة 6%.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتعاني منه.. خطوات يمكن اتخاذها للتعامل مع إدمان الحب

احذر من علامات إدمان الحب.. تعرف عليها

رقم صادم|كم مرة تزوج والد الفنانة سهام جلال؟ وهذا سبب عقدتها من الزواج

طلعت فنكوش .. حقيقة دعوة فرح جورجينا ورونالدو

فيديو

محمد رحيم يكشف كواليس أغنية "اللي بيني وبينك" بين عمرو دياب وجنات |خاص

بمقدم 28 ألف جنيه.. طرح شقق بالتقسيط على 30 سنة

ملامح تطوير نظام الثانوية العامة الجديد.. فيديو

إجازة للطلاب في شهر رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ