اكتشف أعراض انخفاض سكر الدم في الجسم

يعد انخفاض سكر الدم الدم من المشاكل الصحية التي لا يعرفها عدد كبير من الأشخاص.



ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك" تبدأ أعراض انخفاض سكر الدم بسرعة، وقد تختلف من شخص لآخر كما قد يعاني الشخص من أعراض مختلفة في كل نوبة.

أعراض انخفاض سكر الدم مزعجة، لكنها تُنذرك بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل انخفاض مستوى السكر في الدم.

أعراض انخفاض السكر

تشمل أعراض انخفاض نسبة السكر في الدم:

ارتعاش أو رجفة.

ضعف.

التعرق والقشعريرة.

الجوع الشديد ( الشره المرضي ).

معدل ضربات القلب أسرع .

الدوخة أو الدوار.

ارتباك أو صعوبة في التركيز.

القلق أو التهيج.

شحوب الجلد (تغير اللون).

وخز أو خدر في الشفتين أو اللسان أو الخدين.

أعراض انخفاض سكر الدم الشديد



تشمل علامات انخفاض سكر الدم الشديد ما يلي:

عدم وضوح الرؤية أو ازدواج الرؤية.

كلام غير واضح.

صعوبة أو خلل في التوازن.

فقدان الاتجاه.

النوبات .

فقدان الوعي.

يُعدّ انخفاض سكر الدم الشديد مهددًا للحياة، ويتطلب علاجًا طبيًا فوريًا و في حالات نادرة، قد يؤدي انخفاض سكر الدم الشديد، الذي لم يُعالَج، إلى غيبوبة أو الوفاة.

قد تعاني من انخفاض سكر الدم أثناء النوم (نقص سكر الدم الليلي). قد تشمل الأعراض ما يلي:

نوم مضطرب.

التعرق من خلال بيجامتك أو ملاءاتك.

البكاء أثناء النوم

وجود كوابيس.

الشعور بالتعب أو الارتباك أو الارتباك بعد الاستيقاظ.