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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بدء عزاء جميل برسوم في كنيسة العذراء المرعشلي بالزمالك |صور

صدى البلد

بدأت أسرة الفنان جميل برسوم، في تلقى عزائه منذ قليل، بعد إقامة جنازته وعزائه في دمنهور، والعزاء بتنظيم منسقة العزاء دكتور مريم العجايبي وبحضور عدد من الفنانين. 

يذكر أنه كان قد نعى الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، الفنان جميل برسوم.

وكان قد وكرم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ72، الفنان جميل برسوم بجائزة "الأب مظلوم".

وكان قد كشف الفنان جميل برسوم  في آخر لقاء له مع المذيعة أوركيد سامي عن الشخصيات التي يجسدها في العديد من الأعمال خلال موسم رمضان 2024.

وأوضح أنه يشارك في مسلسل "فراوله"، حيث يجسد شخصية صنايعي ألبايك مطعمة بالاحجار الكريمة و يساند  فراوة نيلي  كريم في مشاكلها.

وتابع أن دوره في مسلسل عائلة بـ 100 راجل هو كبير الحي و يحل مشاكل الأهالي.

واستطرد أن مسلسل المداح الجزء الرابع يجسد دور دكتور في الرهبنة ، قارئ جيد في امور العفاريت و الغيبيات و يساعد المداح  حمادة هلال دائمًا.

ويشارك في بطولة مسلسل “المداح 4” نخبة من النجوم الكبار مثل حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، سهر الصايغ، حنان سليمان، جميل برسوم ودنيا عبد العزيز، ويأتي هذا العمل من تأليف أمين جلال وإخراج أحمد سمير فرج.

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