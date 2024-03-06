عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف.. مراجعة ملفات تقنين أراضي الدولة قبل عرضها على اللجنة العليا

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

عقد بلال حبش "نائب محافظ بني سويف" اليوم اجتماعًا تمهيدًا لمراجعة ومناقشة مجموعة من  ملفات التقنين على أراضي أملاك الدولة، وذلك قبيل عرضها في الاجتماع القادم  للجنة العليا للبت برئاسة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم  .


حضر الاجتماع : اللواء حازم عزت السكرتير العام، والأستاذ أحمد إبراهيم مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، المهندس  أحمد رمزي وكيل وزارة الإسكان، سمر فتحى المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، ، ومسؤولى الاستثمار بالمحافظة.

محافظ بني سويف يلتقي وفد الغرفة التجارية العربية البرازيلية

شعارها "أيد على أيد".. جامعة بني سويف تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة

حيث تم عرض ومناقشة  عدد من طلبات التقنين الأوضاع لأراضي أملاك الدولة والتي تقدم بها المواطنون ممن استوفوا  الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، وذلك في ضوء المعاينات الميدانية، و الالتزام بالإجراءات القانونية والإدارية ،بجانب عرض بعض التظلمات للنظر فيها وإعادة عرضها على اللجنة العليا للبت في اجتماعها القادم.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف بلال حبش جامعة بنى سويف غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة.. انخفاض 100 جنيه في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

تشكيل منتخب مصر| 11 مفاجأة جديدة من حسام حسن.. والإطاحة بـ 7 نجوم| أسماء

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في 4 بنوك مقابل الجنيه بعد قرار المركزي

بكرة الصبح|إجراء جديد من الحكومة ينسف الغلاء ويخفض جميع أسعار السلع بالأسواق.. التفاصيل

600 ألف دولار و220 ألف ريال.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية تجارة عملة كبيرة

350 جنيها.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب في مصر الآن

تأييد حبس مرتضى منصور 3 أشهر في قضية سب الخطيب

تخطى الـ45 جنيها رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك الآن

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يلتقي وفد الغرفة التجارية العربية البرازيلية

ختام فعاليات برنامج تدريبي بعنوان "الانعاش القلبى الرئوى الاساسى CPR" ببنى سويف

شعارها "أيد على أيد".. جامعة بني سويف تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة

محافظ بني سويف يتابع خطة استعدادات القطاعات والأجهزة التنفيذية لشهر رمضان

محافظ بني سويف يتابع إجراءات تسريع العمل بمشروع إحلال وتجديد مسجد العجمي

محافظ بني سويف يناقش جهود التخلص الآمن من المخلفات ودعم منظومة النظافة

افتتاح معرض التعليم النشط والأنشطة التربوية ببنى سويف

رئيس جامعة بني سويف: تدريب طلاب علوم الملاحة بميناء الإسكندرية البحري

ترشيحاتنا

السفير الفنزويلي: المصريون شعب مضياف.. وتشافيز يعيش في روحنا | خاص

محافظ البنك المركزي: وفرنا النقد الأجنبي.. ونتوقع استقرار الأسعار قريبا جدا

محافظ البنك المركزي : نظام جديد لاستخدام البطاقات الائتمانية من الخارج

إنجاز التفويض الخاص باستقرار الأسعار.. صندوق النقد: لا نبحث عن خفض معين للجنيه

محافظ البنك المركزي: نسعى للسيطرة على التضخم ولا نستهدف سعر صرف محددا

خطة ماكرة.. ماذا فعل ضباط مكافحة المخدرات بأسيوط لإسقاط تشكيل عصابي بقبضة العدالة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي العربيات.. سر دقة طبق الفول والطحينة في المنزل

ابتعد عنها فورا .. 3 أطعمة تزيد من الشيخوخة

توب شيفون.. حلا شيحة تثير الجدل بأحدث إطلالة

استعدادات مي فاروق لحفلها فى موسم الرياض |صور

فيديو

مطلعش فرح.. حقيقة زواج جورجينا وكريستيانو بعد إنجاب 5 أطفال

الدولار يكسر حاجز 45 رسميًا .. مفاجأة في البنوك وطرح شهادات جديدة

رفع سعر الفائدة وطرح شهادة جديدة | ماذا يحدث في البنوك المصرية؟

بعضها بعمق 200 متر.. ظهور تشققات غامضة بجنوب طرابس تثير هلع الليبيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ