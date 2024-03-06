بني سويف.. مراجعة ملفات تقنين أراضي الدولة قبل عرضها على اللجنة العليا

عقد بلال حبش "نائب محافظ بني سويف" اليوم اجتماعًا تمهيدًا لمراجعة ومناقشة مجموعة من ملفات التقنين على أراضي أملاك الدولة، وذلك قبيل عرضها في الاجتماع القادم للجنة العليا للبت برئاسة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم .



حضر الاجتماع : اللواء حازم عزت السكرتير العام، والأستاذ أحمد إبراهيم مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، المهندس أحمد رمزي وكيل وزارة الإسكان، سمر فتحى المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، ، ومسؤولى الاستثمار بالمحافظة.

حيث تم عرض ومناقشة عدد من طلبات التقنين الأوضاع لأراضي أملاك الدولة والتي تقدم بها المواطنون ممن استوفوا الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، وذلك في ضوء المعاينات الميدانية، و الالتزام بالإجراءات القانونية والإدارية ،بجانب عرض بعض التظلمات للنظر فيها وإعادة عرضها على اللجنة العليا للبت في اجتماعها القادم.