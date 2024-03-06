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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد نور يحيي أحدث حفلاته الغنائية غدا في جدة

صدى البلد

يحيي الفنان محمد نور حفلا غنائيا جديد غدا يوم الخميس الموافق ٧ مارس ، فى جدة. 

ونشر محمد نور البوستر الدعائي للحفل من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، وكتب معلقا: مستنيكم بكرة يوم الخميس ٧ مارس فى جدة وهنغني كل الأغاني اللى بتحبوها .

ونشر الفنان محمد نور خلال الأيام الماضية مجموعة من الصور من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، من أمام الكعبة الشريفة، أثناء تأدية مناسك العمرة.

كان محمد نور، طرح أحدث أغنياته والتي تحمل اسم “عليا”، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .

وجاءت فكرة الأغنية عن "عليا" ابنة "نور" حيث شاركت "عليا" في الفيديو كليب، وكانت الفكرة حول حرص الوالد على ابنته ومشاركته لتفاصيل حياتها.

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وحمل فيديو كليب أغنية "عليا" توقيع المخرجة بتول عرفة، وتم تصويره في مصر، ومن كلمات ميشال توفيق وألحان محمد غارب وتوزيع محمد شفيق.

"السهر للسهيرة"

وكانت أحدث أعمال محمد نور أغنية "السهر للسهيرة"، وهى من كلمات مصطفى حدوتة وألحان مصطفى حدوتة ومحمد نور وتوزيع كولبكس.

وأعرب محمد نور، مؤخرًا عن سعادته بنجاح الأغنية وردود الفعل الإيجابية التى تلقاها من الجمهور، حيث نشر الاغنية عبر حسابه الرسمي بموقع  "إنستجرام".

وعلق: "مبسوط أوي عشان الغنوة عحبتكم، مليون ونصف بعد أسبوع على يوتيوب الحمد لله".

وتابع: “السهر للسهيرة جاي أسهر والليلة كبيرة هنا قعداتنا الحلوة كتيرة عشان إحنا صحاب مكان واللعب للعيبة بنضيع علشان كسيبة وأنا أحب الناس الحبيبة وفي قلبي صحاب مكان”.

 

 

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