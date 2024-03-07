أخبار الفن: أمل حجازي ترد على منتقدي خلعها للحجاب وقائمة مسلسلات صدى البلد في رمضان

نشر قسم الفن، عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

تستعد شبكة قنوات صدى البلد لتقديم مجموعة من أهم المسلسلات المتنوعة خلال موسم رمضان 2024، ونظرا لاهتمام القناة بعرض وجبة متنوعة من الدراما تعاقدت على عرض المسلسل السوري الضخم الصديقات والذى تقوم ببطولته كل من سوزان نجم الدين وصفاء سلطان.



أشاد الملحن محمد رحيم بتقدم التكنولوجيا و استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي خلال هذه الفترة .

كرمت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية فى حفل تكريم المرأة المصرية مساء اليوم تحت عنوان المرأة المصرية أيقونة نجاح عددا من السيدات فى مختلف المجالات.



وفى المجال الفني كرمت السيدة انتصار السيسي كلا من الفنانة سلوي خطاب والمخرجة كاملة أبو ذكري بالإضافة إلى إنعام الجريتلي.



طرحت الشركة المنتجة البرومو الدعائى الأول لمسلسل بقينا اتنين استعداد لعرضه فى موسم رمضان 2024.



وظهر فى البرومو الراحل طارق عبد العزيز، والذى رحل أثناء تصويره مشاهد المسلسل، وقررت الشركة المنتجة معالجة دوره ضمن أحداث المسلسل وعدم حذف الخط الدرامي الخاص به.



ويعرض المسلسل في النصف الثاني من شهر رمضان، عبر شاشة قناة “cbc” و “cbc دراما” بالإضافة لمنصة watch it.

تستعد شبكة قنوات صدى البلد لتقديم مجموعة من أهم المسلسلات المتنوعة خلال موسم رمضان 2024، حيث وقع الاختيار على مسلسل بـ 100 راجل لسمية الخشاب وهو مسلسل اجتماعي يناقش العديد من القضايا الهامة فى المجتمع المصري.



المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

ويشارك في بطولته صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبدالمغني، محمد القس، هالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت

ردت الفنانة المعتزلة أمل حجازي على قرار خلعها للحجاب مؤخرا من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



وكتبت أمل على حسابها الشخصي: الى كل من يهمه الامر انا لم اخلع اخلاقي ولم اخلع شرفي ولم اخلع قربي وحبي الى الله ولم اخلع انسانيتي مع الفقير والمحتاج والمريض ولم اخلع مبادئي التي افتخر بها والحمدلله.



وأضافت: ولم اخلع حشمتي وهذا هو ديني وهذا ما طلبه الله منّا كبشر وهذا ما سأقابل الله به وليس شيئاً آخر ..مع حبي وإحترامي اقتضى التوضيح .

طرح الفنان أكرم حسني الأغنية الدعائية لمسلسله الجديد “بابا جه”، وذلك استعدادا لعرضه خلال موسم رمضان 2024.

الأغنية طرحها أكرم حسني من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام معلقا “لو ماما زمانها جايه.. ف بابا جه”.