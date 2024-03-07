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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن: أمل حجازي ترد على منتقدي خلعها للحجاب وقائمة مسلسلات صدى البلد في رمضان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر قسم الفن، عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

 

على صدى البلد.. مسلسل الصديقات لسوزان نجم الدين وصفاء سلطان في رمضان

 

تستعد شبكة قنوات صدى البلد لتقديم مجموعة من أهم المسلسلات المتنوعة خلال موسم رمضان 2024، ونظرا لاهتمام القناة بعرض وجبة متنوعة من الدراما تعاقدت على عرض المسلسل السوري الضخم الصديقات والذى تقوم ببطولته كل من سوزان نجم الدين وصفاء سلطان.
 

بيحقق الإبداع.. محمد رحيم يكشف عن أعماله القادمة بواسطة الذكاء الاصطناعي|خاص

 

أشاد الملحن محمد رحيم بتقدم التكنولوجيا و استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي خلال هذه الفترة .

 

فى حفل المرأة المصرية.. انتصار السيسي تكرم سلوى خطاب وكاملة أبو ذكري

 

 

كرمت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية فى حفل تكريم المرأة المصرية مساء اليوم تحت عنوان المرأة المصرية أيقونة نجاح عددا من السيدات فى مختلف المجالات.

وفى المجال الفني كرمت السيدة انتصار السيسي كلا من الفنانة سلوي خطاب والمخرجة كاملة أبو ذكري بالإضافة إلى  إنعام الجريتلي.
 

 

ظهور خاص للراحل طارق عبد العزيز.. طرح برومو مسلسل بقينا اتنين

 

طرحت الشركة المنتجة البرومو الدعائى الأول لمسلسل بقينا اتنين استعداد لعرضه فى موسم رمضان 2024.

وظهر فى البرومو الراحل طارق عبد العزيز، والذى رحل أثناء تصويره مشاهد المسلسل، وقررت الشركة المنتجة معالجة دوره ضمن أحداث المسلسل وعدم حذف الخط الدرامي الخاص به.

 ويعرض المسلسل في النصف الثاني من شهر رمضان، عبر شاشة قناة “cbc” و “cbc دراما” بالإضافة لمنصة watch it.

 

رمضان 2024.. عرض مسلسل بـ 100 راجل لسمية الخشاب على شاشة صدى البلد

 

تستعد شبكة قنوات صدى البلد لتقديم مجموعة من أهم المسلسلات المتنوعة خلال موسم رمضان 2024، حيث وقع الاختيار على مسلسل بـ 100 راجل لسمية الخشاب وهو مسلسل اجتماعي يناقش العديد من القضايا الهامة فى المجتمع المصري.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

 

ويشارك في بطولته صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبدالمغني، محمد القس، هالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت

 

هقابل ربنا بيه .. أول رد من أمل حجازي بعد خلعها للحجاب

 

ردت الفنانة المعتزلة أمل حجازي على قرار خلعها للحجاب مؤخرا من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتبت أمل على حسابها الشخصي: الى كل من يهمه الامر انا لم اخلع اخلاقي ولم اخلع شرفي ولم اخلع قربي وحبي الى الله ولم اخلع انسانيتي مع الفقير والمحتاج والمريض ولم اخلع مبادئي التي افتخر بها والحمدلله.

وأضافت: ولم اخلع حشمتي وهذا هو ديني وهذا ما طلبه الله منّا كبشر وهذا ما سأقابل الله به وليس شيئاً آخر ..مع حبي وإحترامي اقتضى التوضيح .

 

رمضان 2024.. أكرم حسني يطرح الأغنية الدعائية لمسلسل "بابا جه"

 

طرح الفنان أكرم حسني الأغنية الدعائية لمسلسله الجديد “بابا جه”، وذلك استعدادا لعرضه خلال موسم رمضان 2024.

الأغنية طرحها أكرم حسني من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام معلقا “لو ماما زمانها جايه.. ف بابا جه”.

 

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