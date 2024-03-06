ظهور خاص للراحل طارق عبد العزيز.. طرح برومو مسلسل بقينا اتنين

طرحت الشركة المنتجة البرومو الدعائى الأول لمسلسل بقينا اتنين استعداد لعرضه فى موسم رمضان 2024.



وظهر فى البرومو الراحل طارق عبد العزيز، والذى رحل أثناء تصويره مشاهد المسلسل، وقررت الشركة المنتجة معالجة دوره ضمن أحداث المسلسل وعدم حذف الخط الدرامي الخاص به.



ويعرض المسلسل في النصف الثاني من شهر رمضان، عبر شاشة قناة “cbc” و “cbc دراما” بالإضافة لمنصة watch it.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت، حول زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف ورانيا، ويدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث حيث يستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه.



أبطال مسلسل «وبقينا اتنين»

مسلسل وبقينا اتنين مكون من 20 حلقة، ويشارك في بطولته شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبد العزيز، مروة عبد المنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب، والعمل من تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.