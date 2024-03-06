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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

على صدى البلد.. مسلسل الصديقات لسوزان نجم الدين وصفاء سلطان في رمضان

سوزان نجم الدين فى
سوزان نجم الدين فى مسلسل الصديقات

تستعد شبكة قنوات صدى البلد لتقديم مجموعة من أهم المسلسلات المتنوعة خلال موسم رمضان 2024، ونظرا لاهتمام القناة بعرض وجبة متنوعة من الدراما تعاقدت على عرض المسلسل السوري الضخم الصديقات والذى تقوم ببطولته كل من سوزان نجم الدين وصفاء سلطان.

 

بوستر الصديقات

مسلسل الصديقات يناقش أهم القضايا التى تخض المرأة وبالتحديد الصديقات وهو بطولة كل من سوزان نجم الدين وصباح الجزائرى وصفاء سلطان ومن تأليف أحمد السيد وإخراج محمد زهير رجب.

وبدأت قناة صدى البلد فى عرض البرومو التشويقي للمسلسل استعداد لعرضه خلال موسم رمضان 2024، كما حرص بطلات العمل على الترويج له من خلال صفحاتهم الرسمية بنشر البوستر الدعائى له وعلى رأسهم الفنانة سوزان نجم الدين.

 

الصديقات سوزان نجم الدين صفاء سلطان

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