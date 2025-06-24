ندوة تثقيفية لقوات الدفاع الشعبي في الكاتدرائية بحضور قداسة البابا

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني مساء اليوم الثلاثاء، الندوة التثقيفية التي نظمتها القوات المسلحة ممثلة في قوات الدفاع الشعبي والعسكري تحت إشراف اللواء أركان حرب أسامة عبد الحميد داود، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وهيئة قياداته، واستضافها المقر البابوي بالقاهرة.

حضر الندوة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

وطنية الكنيسة

حملت الندوة عنوان "وطني.. مصر" وألقى خلالها نيافة الأنبا ميخائيل أسقف حلوان ومنسق اللقاء عن الكنيسة، كلمة ترحيب، وعرض فيلم تسجيلي عن "وطنية الكنيسة"، وأنشد كورال إيبارشية حلوان مجموعة من الأغاني الوطنية.

وفي كلمته تناول اللواء أركان حرب أسامة عبد الحميد داود، الدور التوعوي للدفاع الشعبي، باعتبار أن الوعي هو من أهم أسلحة الإنسان.

كما ألقت الدكتورة غادة عامر محاضرة عن الأمن السيبراني وحروب الجيل الخامس، وأختتمت الكلمات بكلمة قداسة البابا التي تحدث خلالها عن مصر الوطن وما يحمله من ميزات وبركات.

وتم على هامش الندوة تكريم بعض أهالي شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة وعدد من المتفوقين وذوي القدرات الخاصة.