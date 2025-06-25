السوبرجيت تُطلق خطوطًا جديدة بالصعيد والدلتا وخدمات دولية مُكثّفة

أعلنت شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة "سوبرجيت"، إحدى شركات وزارة النقل، عن تشغيل عدد من الخطوط الجديدة لتسهيل حركة تنقل المواطنين خلال موسم الصيف، مع تقديم أعلى مستويات الخدمة من خلال أسطول حديث ومحطات ذكية وخدمات حجز إلكترونية متطورة.

تشغيل خط الساحل الشمالي ابتداءً من 25 يونيو

تبدأ الشركة، غدًا الأربعاء 25 يونيو 2025، تشغيل خط الساحل الشمالي، وتشمل نقاط التوقف: العلمين – مارينا 4 – مارينا 2 – مارقيا – مربيات – زمردة – اللوتس، مع المرور على قرى الساحل المختلفة.

مواعيد الرحلات:

من القاهرة إلى الساحل الشمالي: 7:00 صباحًا – 2:00 ظهرًا – 5:00 مساءً

من الساحل الشمالي إلى القاهرة: 9:00 صباحًا – 12:00 ظهرًا – 9:00 مساءً



خطوط جديدة بالوجهين البحري والقبلي

كما أطلقت "سوبرجيت" عددًا من الخطوط الجديدة تشمل:

1. القاهرة – العلمين – مرسى مطروح (والعكس):

الذهاب:

1:25 صباحًا – 7:45 صباحًا – 2:00 مساءً (من عدلي منصور)

5:45 مساءً (من الدائري الجديد)



العودة:

2:00 مساءً – 5:00 مساءً (من مرسى مطروح)

2. الإسكندرية – العلمين – مرسى مطروح (جزئي خلال الصيف)



3. المنصورة – الزقازيق – الطور – شرم الشيخ (كامل التشغيل):

الذهاب: 8:30 مساءً من السويس

العودة: 10:00 مساءً من شرم الشيخ

4. القاهرة – قنا – إسنا – أرمنت (جزئي):

الذهاب: 10:45 مساءً

العودة: 9:00 مساءً

5. القاهرة – الأقصر – أسوان (جزئي):

الذهاب: 9:00 مساءً

العودة: 5:30 مساءً

6. القاهرة – دار السلام – نجع حمادي:

الذهاب والعودة: 10:00 مساءً



تنشيط الرحلات الدولية

وأكدت الشركة تكثيف رحلاتها الدولية لخدمة الجاليات السورية والأردنية والليبية، على النحو التالي:

سوريا: الإثنين والثلاثاء – 7:00 مساءً

عمان (الأردن): السبت والثلاثاء – 9:00 مساءً

ليبيا (من محرم بك بالإسكندرية): 9:00 صباحًا

تأتي هذه التوسعات في إطار استراتيجية وزارة النقل لتوفير خيارات نقل بري متطورة وآمنة، ودعم حركة السفر الداخلي والخارجي، خاصة خلال فترات الذروة ومواسم الصيف والعطلات الرسمية.