مصرع عاملين بصعق كهربائي أثناء عملهم بسبب عمود ضغط عالي

لقي عاملان بشركة الكهرباء مصرعهم صعقا بالكهرباء أثناء عملهم علي عمود ضغط عالي بقرية كفر داود بمركز السادات.

تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة السادات بمصرع عاملان بشركة الكهرباء صعقا بالكهرباء.

بالانتقال تبين مصرع كلا من حسن حمدي زيدان 30 سنة، عبد المعبود عبد الغفار 30 سنة من مركز اشمون وهم عمال بشركة الكهرباء.

كما تبين إصابتهم بصعق كهربائي أثناء عملهم علي عمود ضغط عالي بقرية كفر دواد بمركز السادات مما ادي الي وفاتهم في الحال.

فيما يتم التحقيق في الواقعة لبيان كيفية حدوث الواقعة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.