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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد مركز طب الأسرة بشما ويوجه بتلافي الملاحظات

جولة محافظة المنوفية
جولة محافظة المنوفية
مروة فاضل

 وجه اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، وكيل وزارة الصحة بالتنسيق الكامل مع الهيئة الهندسية وتشكيل لجنة بشأن موقف مركز طب الأسرة بشما والوقوف علي كافة الملاحظات وسرعة تلافيها والبدء الفعلي للإستلام وتشغيلها ودخولها الخدمة خلال أسبوع أمام المواطنين ، فيما أجري إتصالاً هاتفياً بمسئول الصحة بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوريد الأجهزة الطبية وإعداد هيكل وظيفي وبدء الإستلام الفعلي للوحدة الصحية للارتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة .

جاء ذلك خلال تفقده أعمال التشطيبات النهائية مركز طب الأسرة بشما في جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة أشمون لمتابعة الموقف النهائي للاستلام وتقديم الدعم الكامل أمام المشروع ، رافقه  طارق أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ، الدكتور عمرو مصطفي وكيل وزارة الصحة ، المهندس رشدي عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، المهندس أسامة مدكور رجل الأعمال ، ممثل الهيئة الهندسية .

كما تفقد محافظ المنوفية أعمال توسعات محطة معالجة صرف صحي شما وطهواي والمقامة على مساحة إجمالية 7 أفدنة بطاقة استيعابية 10 آلاف م3/ يوم ، بإستثمارات 320 مليون جنيه ، بنسبة تنفيذ 98 % للأعمال المدنية و 33% للأعمال الميكانيكية وسيخدم المشروع قري طهواي وشما ورمله الانجب ، ووجه المحافظ بالمتابعة الميدانية وتذليل العقبات أمام المشروع لسرعة نهوه وفق التوقيتات الزمنية المحددة ودخوله الخدمة أمام المواطنين ، حيث من المقرر الإنتهاء من المشروع ودخوله الخدمة نهاية سبتمبر القادم .

كما تضمنت الجولة ، تفقد محافظ المنوفية انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي بمجمع الخدمات الحكومية بشما للاطمئنان علي تأدية الخدمات للمواطنين بشكل مميز ، وأستفسر عن نسب إنجاز ملف التصالح علي مخالفات البناء وآلية منظومة الأعمال ، ووجه المحافظ بضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة التصالح وتقديم الدعم اللازم لتسريع معدلات الأداء وتحقيق نسب إنجاز مرضية كونه ملف هام وحيوي علي رأس منظومة العمل ، وكذا ضرورة توحيد الزي الرسمي للعاملين بالمركز ، وكذا بتوحيد الخدمات المقدمة للمجمعات الخدمية ، كما وجه رئيس المدينة بالإهتمام بأعمال التشجير والاعتناء بالأشجار وتوفير صناديق قمامة بممشي شما وذلك بالتنسيق مع مشروع تحسين الطرق لإضفاء مظهر جمالي وحضاري للمواطنين .

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