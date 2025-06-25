ماراثون الثانوية العامة |طلاب مدارس المكفوفين "النظام القديم" يؤدون الفلسفة والمنطق اليوم

يستكمل اليوم طلاب الثانوية العامة 2025 بمدارس المكفوفين (النظام القديم) امتحانات الثانوية العامة 2025
فبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ، يؤدي اليوم الأربعاء الموافق 25 يونيو 2025 ، طلاب الثانوية العامة 2025 بمدارس المكفوفين (النظام القديم) ، امتحان الفلسفة في الفترة الأولى، وامتحان المنطق في الفترة الثانية .
جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المكفوفين - نظام جديد
الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية
الثلاثاء 17 يونيو 2025 : التربية الوطنية
الخميس 19 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية
الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية ورقة أولى
الثلاثاء 24 يونيو 2025 : اللغة العربية ورقة ثانية
الخميس 26يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى
الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية
الثلاثاء 1 يوليو 2025 : الجغرافيا ورقة أولى
الخميس 3 يوليو 2025 : الجغرافيا ورقة ثانية
الأحد 6 يوليو 2025 : التاريخ ورقة أولى
الثلاثاء 8 يوليو 2025 : التاريخ ورقة ثانية
الخميس 10 يوليو 2025 : الإحصاء
جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المكفوفين - النظام القديم
الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية
الثلاثاء 17 يونيو 2025 : التربية الوطنية
الخميس 19 يونيو 2025 : الاقتصاد + الإحصاء
الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية ورقة أولى
الثلاثاء 24 يونيو 2025 : اللغة العربية ورقة ثانية
الأربعاء 25 يونيو 2025 : الفلسفة + المنطق
الخميس 26 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى
الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية
الثلاثاء 1 يوليو 2025 : الجغرافيا ورقة أولى
الخميس 3 يوليو 2025 : الجغرافيا ورقة ثانية
الأحد 6 يوليو 2025 : التاريخ ورقة أولى
الثلاثاء 8 يوليو 2025 : التاريخ ورقة ثانية
الأربعاء 9 يوليو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية ورقة أولى + اللغة الأجنبية الثانية ورقة ثانية
الخميس 10 يوليو 2025 : علم النفس + علم الاجتماع