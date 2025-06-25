قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي يصدم جمهور الزمالك بتصاعد أزمة أيمن الرمادي
ضحايا على الأسفلت.. تصادم مروع بين ميكروباص ونقل على الطريق الأوسطي|صور
مندوب إسرائيل بمجلس الأمن يمنح جائزة «نوبل للخداع» إلى إيران
اليوم.. محاكمة 57 متهمًا في قضية اللجان النوعية للإخوان
مندوب إسرائيل في مجلس الأمن: إيران حاولت صنع قنبلة نووية
اليوم.. دار الإفتاء تعلن رؤية هلال شخر المحرم وبداية السنة الهجرية 1447
بعد غياب سنوات.. سيد صادق باكياً: محمد رضا كان أبًا لي وسبب حبي للتمثيل |خاص
طارق سليمان: الأهلي عانى من نرجسية بعض اللاعبين في كأس العالم للأندية|فيديو
ماذا نتعلم من الهجرة النبوية؟.. 5 دروس وعبر ستغير حياتك
بعد الخروج المبكر .. ناقد رياضي: «الأهلي صرف فلوس كتير من غير فايدة» | فيديو
إعلامي يكشف مصير وسام أبو علي مع الأهلي
إسرائيل تمدّد أمر تعبئة جنود الاحتياط حتى 10 يوليو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر أقل جرام ذهب اليوم 25-6-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

أظهر سعر أقل جرام ذهب، استقرارا داخل السوق المصرية ومحلات الصاغة مع أول تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 25-5-2025.

سعر أقل جرام ذهب اليوم

وتضمن أقل سعر جرام ذهب من عيار 14 الأدني فئة

آخر تحديث لعيار 14 اليوم 

وبلغ آخر تحديث سجله أقل جرام ذهب من عيار 14 الأدني قيمة نحو 3100 جنيها للبيع و 3120 جنيها للشراء

سعر الذهب في مصر

وسجل سعر جرام الذهب، استقرارا مع بدء تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 25-6-2025،دون تغيير يذكر

سعر الذهب اليوم

مع اغلاق تعاملات أمس الثلاثاء، فقد المعدن الأصفر ما يقرب من 20 جنيها بالنسبة لسعر الجرام الواحد في محلات الصاغة.

سعر الذهب في محلات الصاعة اليوم

وسجلت اسعار المشغولات الذهبية استقرارا في تداولات اليوم بالتزامن مع استقرار الأوضاع في المنطقة.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5314 جنيها للبيع و 5348 جنيها للشراء

سعر عيار 21اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا لنحو 4650 جنيها للبيع و 4680 جنيها للشراء

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الاعيرة الذهبية نحو 3985 جنيها للبيع و 4011 جنيها للشراء

سعر عيار 14اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3100 جنيها للبيع و 3120 جنيها للشراء

سعر أوقية الذهب مساء اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3304 دولار للبيع و 3305 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب مساء اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب لنحو 37.2 ألف جنيه للبيع و 37.4 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب في السوق العالمية

يأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع تراجع طفيف في سعر أونصة الذهب عالميًا، حيث سجلت الأوقية نحو 3,351 دولارًا، ما يعادل قرابة 169,300 جنيه مصري، وسط ترقب المستثمرين لتوجهات السياسة النقدية الأمريكية وتأثيرها المحتمل على أسعار الذهب خلال النصف الثاني من العام.

ويؤكد خبراء الذهب أن حركة الأسعار في السوق المحلية باتت أكثر تماسكًا خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل تراجع المضاربات وتحسن نسب المعروض، متوقعين استمرار هذا الاتجاه ما لم تطرأ تقلبات قوية على سعر صرف الجنيه أو السوق العالمية.

من جانبهم، يشير تجار الذهب إلى أن الجنيه الذهب يظل أحد أبرز أشكال الادخار والاستثمار لدى الأفراد، خاصة في فترات التقلبات الاقتصادية، نظرًا لسهولة تداوله وارتفاع الإقبال عليه مقارنة بباقي المشغولات الذهبية.

سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 18 اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر عيار 21 اليوم اسعار المشغولات الذهبية المعدن الأصفر سعر الجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجان المقتولان في المنوفية

لم يرزقا بأطفال وعطفا على الجميع.. مأساة زوجين قتلهما أحد أقاربهما طمعا فيهما

سعر الذهب

انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يتراجع بشكل مفاجئ

الأهلي

تحرك رسمي من الفيفا ضد الأهلي بعد وداع مونديال الأندية .. ماذا حدث؟

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83.14%

زيادة المعاشات

تفاصيل زيادة المعاشات يوليو 2025 .. 15% لـ 11 مليون مستفيد

الأهلي

بعد وداع مونديال الأندية.. الأهلي يدرس الإطاحة بـ 4 لاعبين

الإيجار القديم

تعديل الإيجار القديم| زيادات تصل لـ20 ضعف وتفاصيل تحديد مدد للعقود السكنية

الاهلي

عرض أوروبي لـ إمام عاشور بسبب مونديال الأندية | تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

متهم

نسب مشاهدة.. أقوال محام متهم بنشر شائعة وجود وفيات بقسم شرطة العمرانية

الضحية

أحلام الطفولة غرقت في النيل .. تفاصيل مأساة طفل الصف

غريق صورة أرشيفية

مصرع شقيقين غرقا بترعة الديروطية بأسيوط

بالصور

الشوكولاتة الداكنة مسموح بها في الريجيم .. إليك فوائدها المدهشة

فوائد مذهلة لتناول الشوكولاتة الداكنة
فوائد مذهلة لتناول الشوكولاتة الداكنة
فوائد مذهلة لتناول الشوكولاتة الداكنة

مع ارتفاع درجات الحرارة.. كيف تتعامل مع لدغات الناموس وتتفادى مضاعفاتها؟

ما الذي يحدث عند لدغة البعوض؟
ما الذي يحدث عند لدغة البعوض؟
ما الذي يحدث عند لدغة البعوض؟

قانون الثلاث دقائق والنصف .. عادة بسيطة قد تنقذ حياتك عند الاستيقاظ

ما هو قانون الثلاث دقائق والنصف بعد الإستيقاظ من النوم؟
ما هو قانون الثلاث دقائق والنصف بعد الإستيقاظ من النوم؟
ما هو قانون الثلاث دقائق والنصف بعد الإستيقاظ من النوم؟

تامر حسنى أو محمد رمضان .. إيناس عز الدين تكشف عن رغبتها فى غناء دويتو مع هذا الفنان .. فيديو

ايناس عز الدين والمذيعة تقى الجيزاو
ايناس عز الدين والمذيعة تقى الجيزاو
ايناس عز الدين والمذيعة تقى الجيزاو

فيديو

هزيمة الأهلي من بورت

خبيرة تاروت توقعت هزيمة الأهلي أمام بورتو.. والماتش كان رده غير

ايناس عز الدين والمذيعة تقى الجيزاو

تامر حسنى أو محمد رمضان .. إيناس عز الدين تكشف عن رغبتها فى غناء دويتو مع هذا الفنان .. فيديو

سلوى عثمان

الفن مش رسالة وأنا مش قدوة.. تصريح جريء من سلوى عثمان عن تعريف دور الفنان

لقاء رئيس الأركان مع نظيره الليبي

رئيس الأركان يلتقى نظيره الليبى لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. القلب المحرّك لوقف إطلاق النار وضامن الأمن الإقليمي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الشتاء النووي .. ماذا لو اندلعت الحرب الكبرى؟

المزيد