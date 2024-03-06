رمضان 2024.. أكرم حسني يطرح الأغنية الدعائية لمسلسل "بابا جه"

طرح الفنان أكرم حسني الأغنية الدعائية لمسلسله الجديد “بابا جه”، وذلك استعدادا لعرضه خلال موسم رمضان 2024.

الأغنية طرحها أكرم حسني من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام معلقا “لو ماما زمانها جايه.. ف بابا جه”.

بوستر مسلسل بابا جه

ونشر الفنان أكرم حسني البوستر الرسمي لمسلسله الجديد “بابا جه”،من خلال حسابه الرسمي على موقع فيسبوك ،ومن المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني لعام 2024.

تدور أحداث مسلسل بابا جه في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال علاقة الآباء والأبناء، وكيفية مواجهة العائلة للأزمات التي قد تعصف باستقرار الأسر، حيث يعمل أكرم حسني مديرا في أحد الفنادق، ومتزوج من نسرين أمين، وتصبح حياتهما مهددة بسبب تداعيات كورونا.

مسلسل بابا جه مكون من 15 حلقة في رمضان 2024، من تأليف وائل حمدي، إخراج خالد مرعي، الذي يتعاون للمرة الأولى مع الفنان أكرم حسني في عمل درامي، ومن إنتاج شركة «ميديا هب - سعدي جوهر»، ولم يعلن عن موعد عرضه سواء في بداية الشهر الكريم أو النصف الثاني منه.