رحيل موجع لبلوجر تركية شهيرة بعد معاناتها من فقدان الشهية العصبي

توفيت البلوجر التركية الشهيرة نهال كندان عن عمر يناهز 30 عامًا، إثر مضاعفات مرض فقدان الشهية العصبي، الذي أدى إلى خسارة وزنها الكثير من الوزن حوالى 23 كيلوجرامًا فقط، بحسب ما ذكرته قناة CNN Türk وموقع Hindustan Times.

وذكرت التقارير أن نهال كانت قد فقدت نحو 37 كيلوجرام خلال العامين الماضيين، وبعد تدهور حالتها الصحية أثناء تلقي العلاج بالمستشفى، توقف قلبها ولم يتمكن الأطباء من إنعاشها.

كانت مصممة الأزياء التركية بينار كريم أوجلو هى أول من أعلن عن تدهور حالتها عبر حسابها على إنستجرام قائلة: اتصلت وسألتها كيف حالها؟ للأسف، توقف قلب نهال مرة أخرى، يتم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي حاليًا"،

ثم أكدت البلوجر سيلا دوجو خبر وفاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ما هو مرض فقدان الشهية العصبي؟

رحيل موجع لبلوجر تركية شهيرة.. فقدان الشهية العصبي يسلب حياتها بعد صراع طويل

بحسب ما نشره موقع WEBMD، مصطلح فقدان الشهية العصبي، عند سماع المصطلح دائما ما يتبادر إلى الأذهان أن من يعانون منه لا يشعرون بالجوع ولكن هذا المفهوم عير صحيح أنهم يشعرون بالجوع ولكن يمتعنعون عن تناول الطعام عمدا، وهو أحد اضطرابات الأكل النفسية الخطيرة، ويتميز بخوف مفرط من زيادة الوزن، وصورة مشوهة عن الجسد، حتى لدى الأشخاص شديدي النحافة.

أبرز أعراض فقدان الشهية العصبي

فقدان وزن ملحوظ وسريع.

اتباع نظام غذائي صارم رغم النحافة الشديدة.

هوس بعدّ السعرات ومكونات الطعام.

خوف دائم من زيادة الوزن.

صورة ذاتية مشوهة للجسم.

اضطرابات في الدورة الشهرية أو انقطاعها.

استخدام الملينات أو مدرات البول أو أدوية التخسيس.

الاكتئاب، الانعزال، الشعور بعدم القيمة.

ارتداء ملابس واسعة لإخفاء النحافة.

أعراض جسدية: تساقط الشعر، جفاف البشرة، هشاشة الأظافر، فقر دم، تسوس الأسنان، وبر ناعم على الجسم، ضعف في تحمل البرد.

ما أسباب فقدان الشهية العصبي؟

رحيل موجع لبلوجر تركية شهيرة.. فقدان الشهية العصبي يسلب حياتها بعد صراع طويل

السبب الدقيق غير معروف، لكنه غالبًا ما يكون نتيجة تداخل عوامل نفسية وبيئية وبيولوجية، منها:

السعي للكمال والشعور بفقدان السيطرة.

تدني تقدير الذات أو الوحدة أو القلق.

التعرض للتنمر أو النقد بشأن الشكل أو الوزن.

ضغط المجتمع الذي يربط الجمال بالنحافة.

تجارب شخصية صعبة أو علاقات مضطربة.

من هي نهال كندان؟

وُلدت البلوجير التركية نهال كندان في 15 يونيو 1995 بمدينة مرسين التركية، وحصلت على الشهرة عام 2014 وذلك بعد مشاركتها في برنامج تلفزيون الواقع Bu Tarz Benim، ثم أطلقت مركز للتجميل يحمل اسمها، ونجحت في بناء قاعدة جماهيرية واسعة كمؤثرة في مجالات الموضة والجمال ونمط الحياة، ووصل عدد متابعيها إلى قرابة 900 ألف شخص على إنستجرام.