من هي نيهال جاندان التي رحلت بعد صراع مع الأنوركسيا؟

توفيت المؤثرة التركية نيهال جاندان عن عمر يناهز 30 عامًا، بعد صراع طويل ومرير مع اضطراب فقدان الشهية العصبي المعروف بـ”الأنوركسيا”.

أثارت وفاتها صدمة واسعة في الأوساط الإعلامية وبين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن وصل وزنها في أيامها الأخيرة إلى نحو 23 كيلوجرامًا فقط، بعد خسارةٍ حادة بلغت حوالي 37 كيلوجرامًا خلال عامين.

كانت نيهال جاندان تتلقى علاجًا في أحد مستشفيات تركيا حين تعرضت لتوقف مفاجئ في عضلة القلب. ورغم محاولات الإنعاش القلبي الرئوي من قبل الفريق الطبي، إلا أنها فارقت الحياة وسط حالة من الحزن والتأثر.

الأنوركسيا هو اضطراب نفسي خطير يتميز بتقييد مفرط في تناول الطعام وخوف مرضي من زيادة الوزن، ما يؤدي إلى نقص حاد في التغذية، واضطرابات عضوية قد تصل إلى الوفاة، كما حدث في حالة نيهال.

برزت نيهال جاندان لأول مرة عام 2014 بعد مشاركتها في برنامج الموضة الشهير “Bu Tarz Benim”، ما فتح لها أبواب الشهرة كمؤثرة في عالم الجمال والموضة. وقد تجاوز عدد متابعيها على انستجرام 900 ألف متابع، وافتتحت لاحقًا مركز تجميل خاص بها.

في نوفمبر 2023، أُلقي القبض على نيهال وشقيقتها بهار جاندان بتهم الاحتيال والانتماء إلى شبكة لغسيل الأموال. وخلال فترة احتجازها، تم تشخيص إصابتها بـ”الأنوركسيا العصبية”، ليتم الإفراج عنها لاحقًا لأسباب صحية بعد أن انخفض وزنها إلى 37 كيلوجرامًا.

رغم خروجها من السجن وخضوعها للعلاج، تدهورت حالتها الصحية تدريجيًا. تم إدخالها المستشفى أكثر من مرة، وسُجل أدنى وزن لها بين 29 و25 كيلوجرامًا. وفي الأسابيع الأخيرة من حياتها، دخلت العناية المركزة بعد توقف القلب مرتين، وتعرضها لفشل في عدة أعضاء.