قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدولار يواصل الارتفاع.. أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم في مصر
إيران تُهدد بإغلاق هرمز .. العالم على حافة الانفجار بعد "مطرقة نصف الليل" .. أزمة طاقة عالمية وكارثة اقتصادية رهينة التصعيد
كأس العالم للأندية| مدرب الأهلي يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم قبل مباراة بورتو
أخبار السيارات| أسعار ومواصفات لكزس NX موديل 2025 في الإمارات.. تويوتا كورولا 2009 بسعر 650 ألف جنيه
تحرك جديد في سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 22/6/2025
تفاصيل قانون أبو شقة لتطوير كليات التربية وربطها باحتياجات سوق العمل
برلماني: استخدام القوة ضد إيران تجاوز خطير للقانون الدولي.. ومصر ترفض العبث بمصير الشعوب
وزير الإسكان: زيادة مساحة المعمور داخل مصر من 7% في 2014 إلى 14% خلال 2024
إخلاء سبيل الممثلة الكويتية شجون الهاجري ووضعها تحت الإشراف الطبي
خبير تكنولوجي: وكلاء الذكاء الاصطناعي سيشاركون البشر حياتهم بحلول 2027
الأهلي يسمح بتغطية مرانه إعلاميا لمدة 15 دقيقة فقط| تفاصيل
وزير الخارجية الأمريكية: لايزال العرض ساري للمفاوضات أمام إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

من هي نيهال جاندان التي رحلت بعد صراع مع الأنوركسيا؟

نيهال جاندان
نيهال جاندان
قسم الفن

توفيت المؤثرة التركية نيهال جاندان عن عمر يناهز 30 عامًا، بعد صراع طويل ومرير مع اضطراب فقدان الشهية العصبي المعروف بـ”الأنوركسيا”.

أثارت وفاتها صدمة واسعة في الأوساط الإعلامية وبين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن وصل وزنها في أيامها الأخيرة إلى نحو 23 كيلوجرامًا فقط، بعد خسارةٍ حادة بلغت حوالي 37 كيلوجرامًا خلال عامين.

كانت نيهال جاندان تتلقى علاجًا في أحد مستشفيات تركيا حين تعرضت لتوقف مفاجئ في عضلة القلب. ورغم محاولات الإنعاش القلبي الرئوي من قبل الفريق الطبي، إلا أنها فارقت الحياة وسط حالة من الحزن والتأثر.

الأنوركسيا هو اضطراب نفسي خطير يتميز بتقييد مفرط في تناول الطعام وخوف مرضي من زيادة الوزن، ما يؤدي إلى نقص حاد في التغذية، واضطرابات عضوية قد تصل إلى الوفاة، كما حدث في حالة نيهال.

برزت نيهال جاندان لأول مرة عام 2014 بعد مشاركتها في برنامج الموضة الشهير “Bu Tarz Benim”، ما فتح لها أبواب الشهرة كمؤثرة في عالم الجمال والموضة. وقد تجاوز عدد متابعيها على انستجرام 900 ألف متابع، وافتتحت لاحقًا مركز تجميل خاص بها.

في نوفمبر 2023، أُلقي القبض على نيهال وشقيقتها بهار جاندان بتهم الاحتيال والانتماء إلى شبكة لغسيل الأموال. وخلال فترة احتجازها، تم تشخيص إصابتها بـ”الأنوركسيا العصبية”، ليتم الإفراج عنها لاحقًا لأسباب صحية بعد أن انخفض وزنها إلى 37 كيلوجرامًا.

رغم خروجها من السجن وخضوعها للعلاج، تدهورت حالتها الصحية تدريجيًا. تم إدخالها المستشفى أكثر من مرة، وسُجل أدنى وزن لها بين 29 و25 كيلوجرامًا. وفي الأسابيع الأخيرة من حياتها، دخلت العناية المركزة بعد توقف القلب مرتين، وتعرضها لفشل في عدة أعضاء.

نيهال جاندان وفاة نيهال جاندان فقدان الشهية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش ربة المنزل 2025.. شروط التسجيل والمبلغ بحسب قانون التأمينات الاجتماعية

معاش ربة المنزل 2025.. شروط التسجيل والمبلغ بحسب قانون التأمينات الاجتماعية

شاومينج

شاومينج ينشر أسئلة امتحان اللغة العربية بعد توزيعه بلجان الثانوية العامة..والتعليم تتحرك

أرشيفية

بيان عاجل من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية بعد ضرب المفاعلات في إيران

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني جميع المحافظات بموقع التعليم الآن

غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم

بعد تداول صور امتحان عربي الثانوية العامة بجروبات شاومينج.. التعليم تحقق

خطورة الإشعاع النووي

هل نتأثر بـ الإشعاع النووي بعد ضرب إيران؟.. رد رسمي من مصر والسعودية

صورة أرشيفية

سمير فرج يكشف عن 3 سيناريوهات محتملة للرد الإيراني.. هذا أخطرها

دواجن بيضاء

هبوط قوي في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البانيه الآن

ترشيحاتنا

لماذا نحتفل بالسنة الهجرية في في شهر المحرم؟

لماذا نحتفل بالسنة الهجرية في شهر المحرم؟ اعرف آراء العلماء

رأس السنة الهجرية

حكم التهنئة برأس السنة الهجرية الجديدة .. دار الإفتاء تجيب

علاج الكسل فى العبادة

ما علاج الكسل في العبادة؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

جربتي رول الجلاش المحشي؟ شوفي طريقة الشيف علاء بطعم مختلف

رول الجلاش بالدجاج والجبنة على طريقة الشيف علاء الشربيني
رول الجلاش بالدجاج والجبنة على طريقة الشيف علاء الشربيني
رول الجلاش بالدجاج والجبنة على طريقة الشيف علاء الشربيني

نشرة المرأة والمنوعات| إطلالة ياسمين عز تثير إعجاب جمهورها .. طرق تخزين البامية.. سم العقرب يعالج سرطان يصيب النساء

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

مريم الخامس مكرر بإعدادية الشرقية: أتمنى الالتحاق بمدرسة المتفوقين ودخول كلية الهندسة

الطالبة الخامسة بالشهادة الإعدادية بالشرقية
الطالبة الخامسة بالشهادة الإعدادية بالشرقية
الطالبة الخامسة بالشهادة الإعدادية بالشرقية

4 طرق لتخزين البامية للحفاظ على جودتها وقيمتها الغذائية لفترة أطول

تخزين البامية
تخزين البامية
تخزين البامية

فيديو

بوستر أغنية الجو جميل

الجو جميل .. محمود التركي يطرح أحدث أغانيه باللهجة المصرية

أهالي فيصل

خدت اللي وراهم واللي قدامهم .. أهالي فيصل يروون تفاصيل حريق السوق| فيديو

ايمان عبد اللطيف

رد رسمي من مصر .. هل نتأثر بالإشعاع النووي بعد ضرب إيران؟

الطائرة الشبحية

الطائرة الشبحية| قاذفات B2 تثير القلق في المنطقة.. وسط توقعات بضرب إيران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محمد منير .. وملامحنا

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

المزيد