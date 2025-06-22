قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البنك المركزي يعطل العمل في الجهاز المصرفي الخميس 3 يوليو
البرلمان الإيراني يوافق على إغلاق مضيق هرمز والقرار الأخير بيد الجهات الأمنية
فريدة بهنسي تحصد فضية ببطولة العالم لناشئات الجمباز الإيقاعي
قرار وزاري يشترط سداد القيمة الكاملة محليًا قبل تصدير 4 سلع غذائية
الرئيس الإيراني: أمريكا وراء ما يرتكبه الكيان الصهيوني من أعمال عدائية
البرلمان الإيراني يوافق على غلق مضيق هرمز
شادي محمد: منتقدي أداء الأهلي في كأس العالم للأندية مش عارفين يفيدوا نفسهم
غوارديولا: الفوز بمونديال الأندية لن يُعوّض موسم مانشستر سيتي المُخيّب
وزير الصحة يوجه بإنشاء تطبيق إلكتروني لدعم مبادرة التوعية بـ«الموت القلبي المفاجئ»
نقاش على حبل المشنقة.. قتل شقيقته لرفضه عودتها لزوجها بالحوامدية
الشرق الأوسط على شفا الانفجار.. واشنطن تضرب في العمق وإيران ترد بالصواريخ
إنجاز بحثي بأيادٍ مصرية.. القوات المسلحة تقود ثورة علمية في الطب الجينومي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد غياب طويل.. أحدث ظهور لـ ملك زاهر بعد أزمتها الصحية الأخيرة

ملك زاهر
ملك زاهر
يارا أمين

بعد غيابها لفترة طويلة إثر تعرضها لوعكة صحية، شاركت الفنانة ملك زاهر أحدث ظهور لها بعد شفائها، وذلك مع متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

وظهرت ملك مرتدية فستانا باللون الأزرق السماوي، ولم تبالغ في وضع الاكسسوارات.

ومن الناحية الجمالية، وضعت ملك ألوان مكياج ترابية، واختارت ترك خصلات شعرها منسدلا على وجهها.

وانهالت التعليقات من جمهورها بالترحيب بها بعد الغياب، وتمني الشفاء التام لها.

وعبّرت الفنانة الشابة ملك زاهر عن امتنانها الكبير لجمهورها ومتابعيها، بعد موجة الدعم والدعاء التي تلقتها مؤخرًا عقب تعرضها لأزمة صحية، وذلك من خلال رسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام".

وكتبت ملك: "والله ما عارفة أقول إيه على كل الحب ده والدعا، أنا بحبكم أوي، أنتوا أحلى حاجة في الدنيا.. أنا عايزة أطمنكم، أنا الحمد لله بقيت أحسن وده بفضل ربنا ودعواتكم".

تابعت : " شكرا، عشان والله اللي حصل ده رغم إنه كان صعب عليا وعلى أهلي جدًا، بس عرفني غلاوتي عند اللي حواليا وعندكم."

الحالة الصحية لملك زاهر : 

كشفت والدة الفنانة الشابة ملك زاهر، عن آخر التطورات الصحية لابنتها، وذلك بعد تعرض الأخيرة لوعكة صحية خلال الأيام الماضية أثارت قلق جمهورها ومحبيها.

وأعلنت هدى زاهر عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أن حالة ملك في تحسن، مؤكدة خروجها من المستشفى مؤخرًا، وقالت:"ملك خرجت ولله الحمد والشكر من يومين، وفي انتظار تقارير الأطباء عن الحالة بالظبط.. هي أحسن وهتكون أحسن ببركة دعائكم ليها ومحبتكم."

كانت حالة ملك زاهر الصحية قد أثارت اهتمام جمهورها في الساعات الأخيرة، وسط تداول أنباء عن خضوعها لفحوصات وتحاليل طبية دقيقة، دون الكشف عن طبيعة الأزمة الصحية التي تعرضت لها.

ملك زاهر إنستجرام فستان وعكة صحية الستوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش ربة المنزل 2025.. شروط التسجيل والمبلغ بحسب قانون التأمينات الاجتماعية

معاش ربة المنزل 2025.. شروط التسجيل والمبلغ بحسب قانون التأمينات الاجتماعية

شاومينج

شاومينج ينشر أسئلة امتحان اللغة العربية بعد توزيعه بلجان الثانوية العامة..والتعليم تتحرك

أرشيفية

بيان عاجل من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية بعد ضرب المفاعلات في إيران

تحذير هام وعاجل من المصرية للاتصالات.. ما الجديد؟

تحذير هام وعاجل من المصرية للاتصالات.. ما الجديد؟

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني جميع المحافظات بموقع التعليم الآن

غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم

بعد تداول صور امتحان عربي الثانوية العامة بجروبات شاومينج.. التعليم تحقق

صورة أرشيفية

سمير فرج يكشف عن 3 سيناريوهات محتملة للرد الإيراني.. هذا أخطرها

دواجن بيضاء

هبوط قوي في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البانيه الآن

ترشيحاتنا

نيهال جاندان

من هي نيهال جاندان التي رحلت بعد صراع مع الأنوركسيا؟

نور علي

الممثلة السورية نور علي بطلة مسلسل مولانا لرمضان 2026

ملك زاهر

بعد غياب طويل.. أحدث ظهور لـ ملك زاهر بعد أزمتها الصحية الأخيرة

بالصور

مريم الخامس مكرر بإعدادية الشرقية: أتمنى الالتحاق بمدرسة المتفوقين ودخول كلية الهندسة

الطالبة الخامسة بالشهادة الإعدادية بالشرقية
الطالبة الخامسة بالشهادة الإعدادية بالشرقية
الطالبة الخامسة بالشهادة الإعدادية بالشرقية

4 طرق لتخزين البامية للحفاظ على جودتها وقيمتها الغذائية لفترة أطول

تخزين البامية
تخزين البامية
تخزين البامية

رسميا أول أيام فصل الصيف .. طرق فعالة للتعامل مع الرطوبة

الصيف
الصيف
الصيف

بعد تريند الكركم .. ماذا تفعل ملعقة واحدة لجسمك عند تناوله؟

الكركم
الكركم
الكركم

فيديو

أهالي فيصل

خدت اللي وراهم واللي قدامهم .. أهالي فيصل يروون تفاصيل حريق السوق| فيديو

ايمان عبد اللطيف

رد رسمي من مصر .. هل نتأثر بالإشعاع النووي بعد ضرب إيران؟

الطائرة الشبحية

الطائرة الشبحية| قاذفات B2 تثير القلق في المنطقة.. وسط توقعات بضرب إيران

لولا فاني

أبو ولادي مات.. وفــ.ـاة ضياء طليق البلوجر لولا فاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محمد منير .. وملامحنا

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

المزيد