قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي يصدم جمهور الزمالك بتصاعد أزمة أيمن الرمادي
ضحايا على الأسفلت.. تصادم مروع بين ميكروباص ونقل على الطريق الأوسطي|صور
مندوب إسرائيل بمجلس الأمن يمنح جائزة «نوبل للخداع» إلى إيران
اليوم.. محاكمة 57 متهمًا في قضية اللجان النوعية للإخوان
مندوب إسرائيل في مجلس الأمن: إيران حاولت صنع قنبلة نووية
اليوم.. دار الإفتاء تعلن رؤية هلال شخر المحرم وبداية السنة الهجرية 1447
بعد غياب سنوات.. سيد صادق باكياً: محمد رضا كان أبًا لي وسبب حبي للتمثيل |خاص
طارق سليمان: الأهلي عانى من نرجسية بعض اللاعبين في كأس العالم للأندية|فيديو
ماذا نتعلم من الهجرة النبوية؟.. 5 دروس وعبر ستغير حياتك
بعد الخروج المبكر .. ناقد رياضي: «الأهلي صرف فلوس كتير من غير فايدة» | فيديو
إعلامي يكشف مصير وسام أبو علي مع الأهلي
إسرائيل تمدّد أمر تعبئة جنود الاحتياط حتى 10 يوليو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الحمل.. حظك اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025: مشاكل عاطفية بسيطة

برج الحمل
برج الحمل
حياة عبد العزيز

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، من سمات شخصيته أنه متفائل، نشيط، صادق، متعدد المواهب، مغامر، كريم، مرح، فضولي.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية.

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025

قد تواجه مشاكل عاطفية بسيطة، وستحلها اليوم. قد تواجه تحديات في العمل، مما سيشغلك أيضًا. احرص على التخطيط المالي بذكاء، وانتبه لصحتك.

توقعات برج الحمل صحيا

يُنصح الحوامل بتجنب ركوب الدراجات البخارية أو ممارسة رياضات المغامرات اليوم. يجب أن يكون نظامك الغذائي منتظمًا، وأن يحتوي على الخضراوات الورقية والفواكه.

توقعات برج الحمل عاطفيا

قد تصبح بعض العلاقات سامة، وقد تُفضل مولودات برج الحمل الخروج من علاقة عاطفية. النصف الثاني من اليوم مناسب لتعريف الحبيب بعائلته. سيكون هناك لقاء مع الحبيب السابق، وقد يكون له آثار إيجابية وسلبية.

برج الحمل اليوم مهنيا

ننصحك ببناء علاقات جيدة مع زملائك وكبار المسؤولين. سيساعدك موقفك الإيجابي أثناء التعامل مع العملاء الدوليين على النجاح في الفوز بالعقود. قد يجتاز الطلاب أيضًا الامتحانات التنافسية بسهولة. سيسعد التجار ورجال الأعمال ورواد الأعمال برؤية نتائج إيجابية في أرباحهم.

توقعات برج الحمل الفترة المقبلة

لا تُقرض مبلغًا كبيرًا لصديق أو قريب، فقد تواجه صعوبة في استرداده. سيتم سداد بعض المستحقات المتأخرة، وقد تتبرع بثروتك للجمعيات الخيرية. سيُبرم رواد الأعمال صفقات جديدة، وهذا يضمن تدفقًا جيدًا للأموال لتوسيع أعمالهم.

برج الحمل توقعات برج الحمل حظك اليوم برج الحمل اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجان المقتولان في المنوفية

لم يرزقا بأطفال وعطفا على الجميع.. مأساة زوجين قتلهما أحد أقاربهما طمعا فيهما

سعر الذهب

انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يتراجع بشكل مفاجئ

الأهلي

تحرك رسمي من الفيفا ضد الأهلي بعد وداع مونديال الأندية .. ماذا حدث؟

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83.14%

زيادة المعاشات

تفاصيل زيادة المعاشات يوليو 2025 .. 15% لـ 11 مليون مستفيد

الأهلي

بعد وداع مونديال الأندية.. الأهلي يدرس الإطاحة بـ 4 لاعبين

الإيجار القديم

تعديل الإيجار القديم| زيادات تصل لـ20 ضعف وتفاصيل تحديد مدد للعقود السكنية

الاهلي

عرض أوروبي لـ إمام عاشور بسبب مونديال الأندية | تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

HyperOS 3

تحديث HyperOS 3 يكشف تفاصيل مهمة لعشاق شاومي

Galaxy S27 Ultra

في مفاجأة لعشاق سامسونج.. Galaxy S27 Ultra يفقد ميزة أساسية

واتساب

تحديث ضخم في واتساب يجلب ميزة طال انتظارها

بالصور

الشوكولاتة الداكنة مسموح بها في الريجيم .. إليك فوائدها المدهشة

فوائد مذهلة لتناول الشوكولاتة الداكنة
فوائد مذهلة لتناول الشوكولاتة الداكنة
فوائد مذهلة لتناول الشوكولاتة الداكنة

مع ارتفاع درجات الحرارة.. كيف تتعامل مع لدغات الناموس وتتفادى مضاعفاتها؟

ما الذي يحدث عند لدغة البعوض؟
ما الذي يحدث عند لدغة البعوض؟
ما الذي يحدث عند لدغة البعوض؟

قانون الثلاث دقائق والنصف .. عادة بسيطة قد تنقذ حياتك عند الاستيقاظ

ما هو قانون الثلاث دقائق والنصف بعد الإستيقاظ من النوم؟
ما هو قانون الثلاث دقائق والنصف بعد الإستيقاظ من النوم؟
ما هو قانون الثلاث دقائق والنصف بعد الإستيقاظ من النوم؟

تامر حسنى أو محمد رمضان .. إيناس عز الدين تكشف عن رغبتها فى غناء دويتو مع هذا الفنان .. فيديو

ايناس عز الدين والمذيعة تقى الجيزاو
ايناس عز الدين والمذيعة تقى الجيزاو
ايناس عز الدين والمذيعة تقى الجيزاو

فيديو

هزيمة الأهلي من بورت

خبيرة تاروت توقعت هزيمة الأهلي أمام بورتو.. والماتش كان رده غير

ايناس عز الدين والمذيعة تقى الجيزاو

تامر حسنى أو محمد رمضان .. إيناس عز الدين تكشف عن رغبتها فى غناء دويتو مع هذا الفنان .. فيديو

سلوى عثمان

الفن مش رسالة وأنا مش قدوة.. تصريح جريء من سلوى عثمان عن تعريف دور الفنان

لقاء رئيس الأركان مع نظيره الليبي

رئيس الأركان يلتقى نظيره الليبى لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. القلب المحرّك لوقف إطلاق النار وضامن الأمن الإقليمي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الشتاء النووي .. ماذا لو اندلعت الحرب الكبرى؟

المزيد