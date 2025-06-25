بعد منزل السيدة زينب..أسباب انهيار عدد من العقارات الفترة الأخيرة

قال أحمد أبو المحاسن مسئول ملف التنمية المحلية بجريدة الدستور، إن الكثير من المباني العقارية تعرضت للسقوط خلال الفترة القريبة الماضية في بعض مناطق القاهرة والجيزة، خاصة السيدة زينب وحدائق القبة.

وتابع مسئول ملف التنمية المحلية بجريدة الدستور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن العقارات القديمة تأثرت بالمتغيرات الأخيرة في مصر، خاصة الزلازل التي حدثت بالخارج وأثرت على الدولة خلال آخر شهرين، مؤكدا على ضرورة طرح ملف العقارات المعرضة للسقوط أمام الوزارات المعنية، خاصة التنمية المحلية، للتحرك العاجل وإيجاد حلول فورية لتلك المشكلات.

كما أوضح أن كل المحافظات بها عقارات آيلة للسقوط، في ظل المتغيرات التي تشهدها البلاد، موضحا أن أغلب تلك العقارات المعرضة للسقوط عمرها تجاوز الـ 100 عام.

وذكر: بعض العقارات مدتها الإنشائية انتهت وهناك ضرورة للتعامل مع القرارات بشكل جدي، وقد يكون العقار مخلف ومعرض للسقوط مع حدوث زلزال.. وهناك لجنة للعقارات الآيلة للسقوط في كل محافظة لمتابعة ومراقبة كل العقارات ويتم التعامل مع العقارات المعرضة للسقوط".