منازل قديمة تهدد الأرواح .. انهيار العقارات يثير قلق المواطنين .. كواليس اللحظات الأخيرة في بيوت شبرا والسيدة زينب وباكوس

شهدت المحافظات خلال الأيام الفترة السابقة، موجة متكررة من انهيارات العقارات، وهو ما أثار حالة من القلق بين المواطنين، خاصة مع تكرار الحوادث في أحياء سكنية مأهولة بالسكان، مثل حدائق القبة وشبرا والإسكندرية.

انهار عقار سكني مكون من 4 طوابق بمنطقة السيدة زينب في محافظة القاهرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا افاد بانهيار عقار سكني مكون من 4 طوابق في منطقة السيدة زينب.

بينما شهد شارع الترعة البولاقية بمنطقة شبرا مصر في القاهرة، حادث انهيار عقار سكني مكون من 3 طوابق دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية، ونتج عنه تحطم 3 سيارات ملاكي أثناء توقفهم أسفل العقار.

حادث عقار شبرا مصر بدأ بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بانهيار عقار سكني مكون من طابقين في شارع الترعة بشبرا مصر، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

ودفعت الحماية المدنية في القاهرة بـ سيارات الإطفاء وفرق الإنقاذ البري إلى موقع عقار شبرا المنكوب، مصحوبة بسيارات الإسعاف وكذا فرق الهلال الأحمر وأجهزة المحافظة المعنية بحثا عن مصابين أو ضحايا أسفل الأنقاض.

وتبين من معاينة وتحريات أجهزة مديرية أمن القاهرة الأولية تفاصيل حادث انهيار عقار شارع الترعة بمنطقة شبرا مصر، حيث تبين أن العقار قديم وكان منكسا مسنودا بالعروق الخشبية ومهددا بالسقوط منذ فترة.

وفور وقوع حادث انهيار عقار شبرا في شارع الترعة، أنقذ الأهالي شخص أثناء مروره في شارع الترعة بالقرب من عقار شبرا المنكوب، حيث سقط عليه ركام العقار أثناء انهياره، فيما تحطمت 3 سيارات جراء الحادث.

من جانبها أخلت الأجهزة الأمنية في القاهرة بالتنسيق مع أجهزة المحافظة عقارين مجاورين لـ عقار شارع الترعة البولاقية بمنطقة شبرا مصر تحسبا لتأثرهما بالحادث، كما تم فرض كردون أمني بمحيط الحادث لحين رفع الأنقاض.

وقامت أجهزة الحماية المدنية في القاهرة بالتعاون مع الأهالي وأجهزة المحافظة بإنقاذ شاب في العقد الثاني من العمر من بين أنقاض عقار شبرا المنكوب وكذا والدته بعد احتجازهم وسط أنقاض العقار وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم.

وكشفت تحريات ومعاينة أجهزة أمن القاهرة، ملابسات انهيار عقار سكني في شارع الترعة بمنطقة شبرا حيث تبين أن العقار كان خاليا من أغلب سكانه سوى سيدة وشاب تم إنقاذهما من تحت الأنقاض بدون إصابات.

كما شهد حي حدائق القبة بمحافظة القاهرة، حادثًا مأساويًا تمثل في انهيار عقارين سكنيين بالكامل في شارع أبو سيف من الخليج، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات، وسط تحركات عاجلة من الأجهزة التنفيذية والقيادات الأمنية والوزارات المعنية، وعلى رأسها الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الذي قاد عمليات الإنقاذ بنفسه من موقع الحادث.

بدأت تفاصيل الواقعة في تمام الساعة 12:35 ظهرًا، حين تلقى مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، إلى جانب غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، بلاغًا عاجلًا بـ انهيار عقارين سكنيين يحملان الرقمين 20 و22 بشارع أبو سيف في حي حدائق القبة.

وعلى الفور، انتقل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، إلى موقع الحادث، يرافقه اللواء طارق راشد مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، وقوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية، بالإضافة إلى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، من أجل الإشراف المباشر على عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض.

ووفق المعاينة الأولية، تبين في انهيار عقارين أن أحدهما مكون من طابق أرضي وخمسة طوابق علوية، وكان خاليًا من السكان وقت الانهيار، فيما كان العقار الثاني مكونًا من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية، وكان مأهولًا بالسكان.

وأوضحت محافظة القاهرة أن الانهيار جاء نتيجة القدم والتقادم الفني في العقارات، حيث كانت مبنية على حوائط حاملة، وهو ما يرجح أنه سبب الانهيار المفاجئ.

كما تم إخلاء العقار رقم 18 المجاور للعقارين المنهارين احترازيًا من السكان، لحين التأكد من سلامته الهيكلية.

وفي مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، والذي شهد انهيارًا جزئيًا لمنزلين غير مأهولين بالسكان، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، واقتصرت التلفيات على بعض المنقولات المنزلية.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بوقوع انهيار جزئي بمنزل بدائرة المركز.



وبالفحص، تبين سقوط الواجهة الأمامية وسطح الطابق الثاني بمنزل مكون من طابقين، مشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية، ملك المدعو "محمد ص.ث.ا"، 69 عامًا، بالمعاش، ويقيم بذات الناحية، حيث إن المنزل غير مأهول بالسكان.

وأثر الانهيار على منزل ملاصق له بنفس المساحة والمكونات، وغير مأهول بالسكان أيضًا، ملك "رئيسة م.س.ع"، 65 عامًا، ربة منزل، أرملة شقيق مالك المنزل الأول، حيث سقطت الواجهة الأمامية وجزء من سطح الطابق الثاني للمنزل الثاني.

وأكد مالكا المنزلين أن سبب الانهيار يعود إلى تهالك المبنيين وتقادم عمرهما، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في الحادث، كما نفيا وجود شبهة جنائية.

ولم يسفر الحادث عن أي إصابات، واقتصرت التلفيات على بعض المنقولات المنزلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار الجهات المختصة لمعاينة الموقع.

بينما شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، انهيار أجزاء من عقار قديم وغير مأهول بالسكان بمدينة فوة دون أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

بدأت التفاصيل، عندما تلقت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، إخطارًا من الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوة برئاسة اللواء محمد عمار، رئيس مركز ومدينة فوة بحدوث انهيار جزئي لعقار قديم.

على الفور، انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى موقع العقار، وتبين أنه غير مأهول بالسكان، ولم يحدث أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وجه اللواء محمد عمار، رئيس مركز ومدينة فوة، إدارة الشؤون الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فوة؛ لإجراء المعاينة اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك حفاظاً على الأرواح.

وقال شهود عيان، لـ«صدى البلد» إن الحادث تسبب في تهشم سيارة كانت أسفل العقار الذي تعرض للانهيار، ولم يسفر عن حدوث أي إصابات أو خسائر بفضل الله.

كما انهار عقار قديم خال من السكان بمنطقة باكوس شرق محافظة الإسكندرية، ولم يتسبب في إصابات بين المواطنين، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بانهيار عقار بناء قديم بمنطقة باكوس، خال من السكان، تابع لحي شرق، دون إصابات بين المواطنين.

وعلى الفور انتقلت المهندسة نهي خليفة رئيس حي شرق والأجهزة الأمنية والتنفيذية، ترافقهم قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتم وضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أسفل العقار.

وتبين أن العقار صادر له قرار هدم حتى سطح الأرض وذلك لما يسببه من خطورة على المارة والمواطنين بالمنطقة .

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.