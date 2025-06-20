استخراج 9 ناجين .. تطورات فى حادث انهيار عقاريّ حدائق القبة

تمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج 9 ناجين في حادث انهيار العقارين ٢٠ ، و٢٢ أبو سيف من الخليج المصرى بحى حدائق القبة، بالاضافة إلى حالة وفاة واحدة حتى الآن ،وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلاقي العلاج اللازم .

ويواصل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اشرافه على عمليات إنقاذ سكان العقارين المنهارين ، وبرفقته قوات الحماية المدنية، والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة .

وكان قد وجه محافظ القاهرة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين ومتابعتهم حتى تحسن حالتهم.

وأحد العقارين مكون من أرضى و٥ أدوار وخالى من السكان والآخر مكون من ارضى و٤ أدوار.