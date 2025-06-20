استخراج ناجٍ جديد في حادث انهيار العقارين بحى حدائق القبة

تمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج ناجٍ جديد في حادث انهيار العقارين ٢٠ ، و٢٢ أبو سيف من الخليج المصرى بحى حدائق القبة ليرتفع عدد الناجين إلى ٣ ، وحالة وفاة واحدة حتى الآن.

ويواصل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اشرافه على عمليات إنقاذ سكان العقارين المنهارين ، وبرفقته قوات الحماية المدنية، والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة .

من جانبه، محافظ القاهرة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين ومتابعتهم حتى تحسن حالتهم.

وأحد العقارين مكون من أرضى و٥ أدوار وخالى من السكان والآخر مكون من ارضى و٤ أدوار.

وتم استخراج مصابين اثنين منه وتم نقلهم إلى مستشفى الزيتون وجارى التأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الانقاض، كما تم اخلاء العقار رقم ١٨ احترازيًا من السكان لحين التأكد من عدم تضرره من حادث الانهيار.