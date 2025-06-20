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استخراج فتاة | ارتفاع عدد الناجين في انهيار عقارات بحدائق القبة إلى 14
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استخراج فتاة | ارتفاع عدد الناجين في انهيار عقارات بحدائق القبة إلى 14

استخراج طفلة من تحت الأنفاض
استخراج طفلة من تحت الأنفاض
مريم عزت

نجحت الحماية المدنية  فى استخراج فتاة صغيرة مصابة ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج  وذلك بعد أكثر من ٧ ساعات من البحث تحت الأنقاض  ليرتفع عدد الناجين إلى ١٤ ناجيا في حادث انهيار العقارين ٢٠ ، و٢٢ أبو سيف من الخليج المصرى بحى حدائق القبة ، مع وجود ٣ حالات وفاة حتى الآن.

ويواصل د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة اشرافه على عمليات إنقاذ سكان العقارين المنهارين ، وبرفقته قوات الحماية المدنية، والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة .

كان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقيا بلاغًا بانهيار العقارين، وعلى الفور انتقل د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية، والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقارين، وماتزال قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزى وأجهزة المحافظة تواصل البحث للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الانقاض .

وأحد العقارين مكون من أرضى و٥ أدوار وخالى من السكان والآخر مكون من ارضى و٤ أدوار  كما تم اخلاء العقار رقم ١٨ احترازيًا من السكان لحين التأكد من عدم تضرره من حادث الانهيار.

الحماية المدنية مصابة تحت الأنقاض حدائق القبة

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