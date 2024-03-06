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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رمضان 2024.. عرض مسلسل بـ100 راجل لسمية الخشاب على صدى البلد

بوستر مسلسل بـ100
بوستر مسلسل بـ100 راجل

تستعد شبكة قنوات صدى البلد لتقديم مجموعة من أهم المسلسلات المتنوعة خلال موسم رمضان 2024، حيث وقع الاختيار على مسلسل بـ 100 راجل لسمية الخشاب وهو مسلسل اجتماعي يناقش العديد من القضايا الهامة فى المجتمع المصري.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

ويشارك في بطولته صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبدالمغني، محمد القس، هالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت

 

وتقدم سمية الخشاب ضمن أحداث المسلسل شخصية غالية أبو الدهب وهي شخصية جديدة عليها تماما كما صرحت من قبل متمنية أن ينال. المسلسل اعجاب جمهورها.

 

تصريحات مؤلف العمل 

 

وكشف المؤلف محمود حمدان عن تفاصيل مسلسله الجديد “ ب 100 راجل ” ، والذي تقوم بيطولته الفنانة سمية الخشاب ومقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم . 

 

وقال محمود حمدان في تصريحات خاصة لصدي البلد : العمل تدور أحداثه في إطار 30 حلقة وليس كما يعتقد البعض انه عدد حلقاته 15 فقط . 

وتابع محمود حمدان : هناك حالة جدل حدث مع طرح برومو العمل ، الا ان حالات الجدل من هذا النوع امر صحي . 

100 راجل سمية الخشاب رمضان 2024

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