يقيك من السرطان ويحمي القلب| مكون سحري في مطبخك.. اكتشفه

يجهل الكثير من الأشخاص مكونا طبيعيا فى خزينة المطبخ يقيهم من الكثير من الأمراض، ويعتبر هذا المكون بمثابة السحر فهو علاج طبيعي.

القرفة هي توابل شهيرة ومستخدمة على نطاق واسع في الطهي والطب التقليدي، ولها العديد من الفوائد الصحية المحتملة، وتشمل ما يلي، وفقا لما نشره موقع “هيلثي”:

القرفة

تأثير مضاد للالتهابات: تحتوي القرفة على مركبات تسمى الكينامون، وهي تعتبر لها خصائص مضادة للالتهابات.

يمكن أن يكون لهذا التأثير فائدة في تخفيف الالتهابات المرتبطة بأمراض مثل التهاب المفاصل وأمراض الجهاز التنفسي.

تقوية الجهاز المناعي: تحتوي القرفة على مركبات مضادة للأكسدة التي تساهم في تعزيز الجهاز المناعي ومكافحة الأمراض.

يمكن أن تساعد في تعزيز صحتك العامة والحماية من الأمراض المعدية والمزمنة.

تحسين صحة القلب: هناك أبحاث تشير إلى أن القرفة قد تساعد في خفض مستويات الكولسترول السيئ LDL والتريغليسيريدات في الدم، وبالتالي تحسين صحة القلب.

قد تساهم أيضًا في تحسين الحساسية للأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم.

تقلل من خطر الإصابة بالسرطان، حيث تأثير القرفة في التقليل من خطر الإصابة بالسّرطان، وتخفيف أعراضه، كما تحسن من حالات العجز الجنسي قد ساعد استخدام زيت القرفة الصينية على زيادة النشاط الجنسيّ.

دعم صحة الدماغ: هناك أبحاث تشير إلى أن بعض المركبات الموجودة في القرفة قد تعزز وظائف الدماغ وتحسين الذاكرة والتركيز.

وقد تكون لها أيضًا تأثيرات محتملة في الوقاية من أمراض مثل الخرف ومرض باركنسون، ولكن المزيد من الأبحاث مطلوبة لتأكيد هذه الفوائد.

تحسين الهضم: القرفة قد تساعد في تحسين عملية الهضم وتخفيف الغازات والانتفاخ.

يمكن أن تكون مفيدة في تهدئة الجهاز الهضمي وتحسين الصحة العامة للجهاز الهضمي.

ومع ذلك، يجب أن يتم استخدام القرفة بحذر وبشكل معتدل، ولا ينبغي أن تحل محل العلاج الطبي المناسب في حالات مرضية، قبل استخدام القرفة كمكمل غذائي أو علاج بديل، ويُفضل استشارة الطبيب أو الاستشاري الصحي للتأكد من أنها آمنة ومناسبة لك.