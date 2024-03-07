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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد سوق جرجا الحضري الجديد

صدى البلد

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه أحمد سامي القاضي نائب المحافظ خلال جولة ميدانية السوق الحضري الجديد بمدينة جرجا بمنطقة المزلقان الأوسط، والمقام على مساحة 2000 متر مسطح.

وبلغت تكلفة إنشاء السوق 40 مليون جنيه شاملة الإنشاءات والمرافق، بتمويل من صندوق التنمية الحضرية برئاسة مجلس الوزراء، حيث جاء ذلك في إطار خطة محافظة سوهاج للقضاء على الأسواق العشوائية، واستبدالها بأسواق حضرية جديدة، تماشيا مع رؤية مصر 2030

ورافق المحافظ خلال جولته كل من النائب إلهامي البارودي عضو مجلس النواب، وعاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا، والمهندس حاتم عمر مدير مديرية الطرق، وصباح عثمان مدير وحدة التنمية الحضرية بالمحافظة.

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محافظة سوهاج

كما تفقد محافظ سوهاج السوق الذى يضم 75 محل مخصصة لأنشطة "أسماك، لحوم، ودواجن"، وأنشطة متنوعة، بالإضافة إلى 46 بائكة لبيع الخضر والفاكهة، و 13 بائكة خدمات عامة، وغرف إدارية، ونقطة إطفاء، مشيرا إلى أن السوق مصمم وفقا لأحدث أساليب الأمن والحماية، من كاميرات مراقبة، وأعمال الحماية المدنية.

والتقى "الفقي" خلال جولته بالسوق ومحيطه عددا من الباعة الجائلين، واستمع إلى مطالبهم، موجها مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، باتخاذ الإجراءات اللازمة والبدء في حصر وتسكين الباعة الجائلين بالسوق الجديد.

والعمل على إجراء الصيانة الدورية له، والحفاظ على ما تحقق من إنجاز، مؤكدا على ضرورة تنسيق الموقع العام، ورفع كفاءة محيط السوق، والانتهاء من أعمال رصف الشوارع المحيطة بالسوق في أسرع وقت ممكن.

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