الإفراج عن السلع ومستلزمات الإنتاج والأدوية.. رسائل هامة من رئيس الوزراء للمواطنين

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدد من الرسائل الهامة من ميناء الإسكندرية، خلال الإفراج عن عدد من السلع الهامة ومستلزمات الإنتاج، لتشغيل المصانع، والمواد الخامة اللازمة للإنتاج، والأعلاف والأدوية.

وإليكم أبرز التصريحات

مدبولي: ما قامت به الحكومة مع البنك المركزي مهم للإصلاح الهيكلي للاقتصاد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه أتشرف بوجوده في ميناء الإسكندرية بصحبة وزير الزراعة، ووزير التموين، من أجل أن نشهد الافراج عن كميات من الشحنات والسلع الأساسية في الموانئ المصرية.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها، بتواجده في ميناء الإسكندرية، إن الإفراجات، تأتي ضمن توجيهات الرئيس السيسي، بسرعة الإفراج عن السلع ومستلزمات الإنتاج، لتشغيل المصانع، والمواد الخامة اللازمة للإنتاج.

وتابع رئيس الوزراء، أن الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية بالأمس بين الحكومة والبنك المركزي، هامة للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري.

رئيس الوزراء لـ الداخلية: يجب الضرب بيد من حديد على تجار السوق السوداء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية، كان لا بد أن تقوم بعمل بنية تحتية قوية للانطلاق بقوة وهو ما نجني ثماره الآن.

وقال “مدبولي”، خلال كلمته التي ألقاها بميناء الإسكندرية، “أنه لكي نصل إلى القرارات التي أصدرناها، عملنا بجد مع كل جهات الدولة سواء وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة ووزارة التموين”.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن أزمة الدولار وأزمة العملة الصعبة، كانت نتيجة أنه تم عمل شبكات معقدة من السوق الموازية، موجها وزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد لتجار السوق السوداء ومنظومة الشبكات.

رئيس الوزراء يعلن أولوية الاستثمارات خلال عام 2025

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أأنه سيكون هناك تركيزعلى الترشيد الحكومي في الاستثمارات بعام 2025، مشيرا إلى أن الاستثمارات ستكون موجهة للصحة والتعليم، ومشروع حياة كريمة، إضافة إلى التركيز على إنهاء المشروعات والتي وصلت نسبة الإنجازات فيها أكثر من 70%.

وقال مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بميناء الإسكندرية، أن شغلنا الشاغل الفترة القادمة تشجيع القطاع الخاص، وإتاحة المساحة الأكبر له حتى يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن حركة الموانئ ستستمر خلال الفترة القادمة، وحركة الصناعة ستعود لما كانت عليه، مؤكدا أن الأولوية ستكون للسلع الغذائية والدوائية والمواد الخام، والعلف حتى تعود عجلة الاقتصاد المصري للانطلاق.

رئيس الوزراء: الدولة أصبحت واثقة من تدبير العملات الأجنبية اللازمة لدفع عجلة الاقتصاد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة كانت بحاجة إلى تدبير سيولة مالية كبيرة للتعامل مع تراكم المتأخرات التي كانت موجودة، وضمان توحيد سعر الصرف من خلال السيولة الموجودة، مشيرا إلى أنّ أي اقتصاد في العالم لا يمكنه العمل على سعرين للصرف أو سعرين للعملة.

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في مؤتمر صحفي من ميناء الإسكندرية وعرضته قناة “إكسترا نيوز”: «لكن من طول أمد المشكلة، بدأت تتكون لدينا قناعة كمواطن وكتاجر وكصانع أنّ الدولار لم يصبح مجرد وسيلة لتدبير العملة بل هو نفسه أصبح سلعة ويتم المتاجرة بها».

وتابع: «كنا على علم بكون الأمر سالف الذكر يمثل مشكلة كبرى للغاية، ولكن كان يتم التعامل معها، وبفضل الإجراءات التي تمت والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية من خلال توفير سيولة كبيرة للغاية والإجراءات التي تمت بين الحكومة والبنك المركزي أمس، أصبحت الدولة اليوم مطمئنة وواثقة من تدبير العملات أو العملة الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد المصري الفترة المقبلة».

فترة صعبة.. مدبولي يوجه رسالة وبشري سارة للمواطنين بشأن الأسعار

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: “كل همنا أن يكون لدينا التوازن وتحقيقه ومدي شهور بسيطة أن تكون الموارد الدولارية تكفي المصروفات التي على الدولة”.

ووجه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم، الخميس ، حديثه للمواطن المصري، قائلا: “عارفين أن تلك الأزمة كانت صعبة علينا كلنا وأوجه كل التحية للمواطن المصري اللي تحمل اعباء غير مسبوقة بالفترة السابقة.. ومش معني الخطوات اللي أخدانا أمبارح أن كل حاجة أتحلت بكرا.. لا تجاوز هذا الموضوع سيشعر به المواطن تدريجيا، من أهمها إتخاذ المسار النزولي للسلع.. بينما الخروج الكامل من الأزمة والتعافي سيأخذ وقت وكل الخبراء الإقتصاديين أكدت أننا سنحتاج بضعة أشهر من أجل رجوع الإقتصاد المصري للوضع السليم”.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: “السلع التي كان بها نقص سيتم تدبيرها ونتيحها للمواطن المصري على رأسها السكر”، لافتا إلى أنه سيتم استيراد مليون طن من السكر، والبدر فورا فى إستيراد أول 300 ألف منهم وتوفير تلك الكميات من منتج السكر فى السوق المصري.