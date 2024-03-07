رئيس الوزراء: لدينا ثقة في تدبير العملات الحرة لدفع عجلة الإقتصاد الفترة القادمة

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن توحيد سعر الصرف كانت نقطة شديدة الأهمية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية كانت تعمل عليها على مدار الأسالبيع والشهور الماضية.

وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم، الخميس، أن مصر عملت على هذا الأمر على مدار الأيام والليالي للخروج من تلك الأزمة، معقبا: “ الروشتة كانت معروفة حيث أن الدولة كانت تحتاج أن تعطي سيولة كبيرة من أجل عمل توحيد لسعر الصرف، لأن الإقتصاد لا يجوز أن يعمل فى وجود سعرين للعملة ، وبدأت تتكون لدينا قناعة كمواطن أن الدولار مأصبحش وسيلة بل أصبح نفسه سلعة ويتم المتاجرة بها”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن اليوم بالإجراءات التي تمت ما بين الحكومة والبنك المركزي أمس وأعلن عنها المحافظ ، فإن مصر اليوم لديها الإطمئنان والثقة لتدبير العملات الحرة المطلوبة لدفع عجلة الإقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، من خلال الإستثمارات الضخمة التي دخلت، متابعا: “ والإتفاق التي تم الإعلان عنه مع صندوق النقد الدولي أمس ، غير صفقات أخري وتوقيع الإتفاق مع الصندوق يضمن أن عدد من شركاء التنمية الأخرين سيضعوا مبالغ لمساعدة ودعم مصر خلال الفترة القليلة القادمة ”.