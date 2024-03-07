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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الوزراء يعلن أولوية الاستثمارات خلال عام 2025

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أأنه سيكون هناك تركيزعلى الترشيد الحكومي في الاستثمارات بعام 2025، مشيرا إلى أن الاستثمارات ستكون موجهة للصحة والتعليم، ومشروع حياة كريمة، إضافة إلى التركيز على إنهاء المشروعات والتي وصلت نسلة الإنجازات فيها أكثر من 70%.

 

وقال مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بميناء الإسكندرية، أن شغلنا الشاغل الفترة القادمة تشجيع القطاع الخاص، واتاحة المساحة الأكبر له حتى يكون له تأثير ايجابي على الاقتصاد المصري.

 

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن حركة الموانئ ستستمر خلال الفترة القادمة، وحركة الصناعة ستعود لما كانت عليه، مؤكدا أن الاولوية ستكون للسلع الغذائية والدوائية والمواد الخام، والعلف حتى تعود عجلة الاقتصاد المصري للانطلاق. 
 

مصطفى مدبولي الاستثمارات حياة كريمة ميناء الإسكندرية الإقتصاد المصرى

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