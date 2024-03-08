نشرة الفن: نقل مطرب شهير إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية ومي فاروق تتألق في حفل جماهيري

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها نقل مطرب شهير إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية ومي فاروق تتألق في حفل جماهيري بالرياض.

تعرض الفنان اليمني فؤاد عبد الواحد لأزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى، وأجرى عملية جراحية طارئة وفق ما أعلنته شركة روتانا عبر حساباتها الرسمية.

أحيت المطربة مي فاروق حفله الغنائي المقام بالمملكة العربية السعودية، حيث قدمت مجموعة من أغاني الطرب الأصيل بتوزيع حديث بمشاركة DJs 4 و 6 موزعين موسيقيين بقيادة المايسترو الكبير هاني فرحات.

وقدم هاني فرحات، حفلا كبيرا علي مسرح أبو بكر سالم مع المطربة مي فاروق بعنوان مي فاروق & djs ضمن حفلات موسم الرياض.



نشرت النجمة غادة عبد الرازق فيديو من كواليس تصوير الملصق الدعائي لمسلسلها المنتظر "صيد العقارب" المقرر عرضه في رمضان 2024.