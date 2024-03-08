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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نشرة الفن: نقل مطرب شهير إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية ومي فاروق تتألق في حفل جماهيري

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها نقل مطرب شهير إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية ومي فاروق تتألق في حفل جماهيري بالرياض. 

 

 

المطرب فؤاد عبد الواحد يتعرض لأزمة صحية وينتقل إلى المستشفى

تعرض الفنان اليمني فؤاد عبد الواحد لأزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى، وأجرى عملية جراحية طارئة وفق ما أعلنته شركة روتانا عبر حساباتها الرسمية. 

 

كامل العدد.. مي فاروق تتألق بحفل الرياض بباقة من الطرب الأصيل.. صور

أحيت المطربة مي فاروق حفله الغنائي المقام بالمملكة العربية السعودية، حيث قدمت مجموعة من أغاني الطرب الأصيل بتوزيع حديث بمشاركة DJs 4 و 6 موزعين موسيقيين بقيادة المايسترو الكبير هاني فرحات.

 

هاني فرحات: نجحنا بحفل مي فاروق في الجمع بين الأصالة والموسيقي العصرية

وقدم هاني فرحات،  حفلا كبيرا علي مسرح أبو بكر سالم  مع المطربة مي فاروق  بعنوان مي فاروق & djs ضمن حفلات موسم الرياض.
 

رمضان 2024.. غادة عبد الرازق مع "عقرب حقيقي" في كواليس "صيد العقارب"

نشرت النجمة غادة عبد الرازق فيديو من كواليس تصوير الملصق الدعائي لمسلسلها المنتظر "صيد العقارب" المقرر عرضه في رمضان 2024.

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