المطرب فؤاد عبد الواحد يتعرض لأزمة صحية وينتقل إلى المستشفى

تعرض الفنان اليمني فؤاد عبد الواحد لأزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى، وأجرى عملية جراحية طارئة وفق ما أعلنته شركة روتانا عبر حساباتها الرسمية.

ونشرت روتانا ميوزيك تطورات الحالة الصحية للفنان فؤاد عبد الواحد مع صورته عبر انستجرام، وعلقت قائلة:" أجرى الفنان فؤاد عبد الواحد اليوم عملية جراحية تكلّلت بالنجاح، كل التمنيات لنجمنا بدوام الصحة والعافية".

وتداولت حسابات عبر السوشيال ميديا صورة للفنان اليمني فؤاد عبد الواحد وهو على سرير المستشفى، لافتة إلى أنه يخضع لعملية جراحية، بعد ساعات من مشاركته صورة مع أصدقائه عبر حسابه على تطبيق انستجرام.

طرح الفنان فؤاد عبد الواحد، الذي يبلغ من العمر 36 عما، ألبومه الجديد فؤاد 2024، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب في ديسمبر الماضي.

في شهر مايو الماضي، طرح الفنان فؤاد عبد الواحد عملا غنائيا جديدا بعنوان "يشهد الله"، حمل في كلماته وصفا مميزاً لمشاعر الإهتمام والعشق، والتي لحنها الملحن "وتـر"، ووزع موسيقاها الموزع الموسيقي "سيروس" وقام بعملية المكس والماسترينج م. جاسم محمد.