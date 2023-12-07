12 أغنية.. فؤاد عبد الواحد يطرح ألبومه الجديد

طرح الفنان فؤاد عبد الواحد، ألبومه الجديد فؤاد 2024، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

ويتكون ألبوم فؤاد عبد الواحد الجديد، من 12 أغنية، على النحو التالي:

قلة أدب، كلمات سعود بن محمد العبدالله الفيصل، توزيع موسيقي عصام الشرايطي، ألحان عزوف حبيبي، كلمات سعود بن محمد العبدالله الفيصل، توزيع موسيقي عمر الصباغ، ألحان عزوف ضاق الغمام، كلمات مساعد الرشيدي، توزيع موسيقي مشاري أبو جواد، ألحان عزوف ادراه، كلمات علي بن حمري، توزيع موسيقي، مشاري أبو جواد، ألحان عزوف تركت الشوق، كلمات محمد الغرير، توزيع موسيقي عصام الشرايطي، ألحان عزوف الإنـه، كلمات ود، توزيع موسيقي عمر الصباغ، ألحان عزوف كل أحبـك، كلمات ومـض، توزيع موسيقي عصام الشرايطي، ألحان عزوف نشد، كلمات مساعد الرشيدي، توزيع موسيقي عمر الصباغ، ألحان عزوف حبيب الناس، كلمات الجادل، توزيع موسيقي مروان، ألحان عزوف مهما قلت، كلمات محمد الغرير، توزيع موسيقي خالد عز، ألحان عزوف ابراي لله، كلمات سعود بن محمد العبدالله الفيصل، توزيع موسيقي مشاري أبو جواد، ألحان عزوف أنا الكذاب، كلمات إبراهيم الزيلعي، توزيع موسيقي عصام الشرايطي، ألحان عزوف

أحدث أغاني فؤاد عبد الواحد

في شهر مايو الماضي، طرح الفنان فؤاد عبد الواحد عملا غنائيا جديدا بعنوان "يشهد الله"، حمل في كلماته وصفا مميزاً لمشاعر الإهتمام والعشق، والتي لحنها الملحن "وتـر"، ووزع موسيقاها الموزع الموسيقي "سيروس" وقام بعملية المكس والماسترينج م. جاسم محمد.

أحدث ألبومات فؤاد عبد الواحد

كان أحدث ألبومات فؤاد عبد الواحد الفنية، ألبومه "حلم ولا علم" الذي تعاون في أغنياته الأربعة التي تضمنها الألبوم مع الموسيقار طلال من ناحية الألحان، محققاً لكل أغنية منها أكثر من مليون مشاهدة في موقع “يوتيوب”، ليتخطى مجموع المشاهدات للأغنيات الأربعة ما يزيد على أربعة ملايين مشاهدة.

الأغنية الأولى من ألبوم فؤاد عبد الواحد، "حلم ولا علم" التي عُرضت مصورة بطريقة الفيديو كليب مع المخرج ياسر الياسري ومن كلمات الشاعر خالد المريخي، تخطت المليون ومئة مشاهدة.

وحققت الأغنيات الثلاثة الأخرى "ارحم مشاعرنا" كلمات طارش قطن مليون مشاهدة، وأغنية "قلبي معك" مليون ومائتي مشاهدة، بينما الأغنية الأخيرة "غن" كلمات الشاعر فهد عافت مليون مشاهدة، والذي قدمها بمشاركة الفنانة البحرينية ليالي.